Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘CHP’yi kuranların çocuklarına tarihin yüklediği görevin, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak’ olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: DHA

CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü’nün düzenlediği 4’üncü Vefa Ödül töreni Lütfi Kırdar Kongre ve Sanat merkezinde gerçekleştirildi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, şöyle dedi: “Son seçimlerde bir mesafe aldık doğrudur. Yetiyor mu hayır. Daha büyük bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Belki dün akşam siz evlerinizde uyurken ben sabah 02:00’de evimin kapısını açıyorum. İstanbul’da bize hayatında hiç oy vermemiş kesimlerle uzun bir sohbet yaptım. Neden bize oy vermiyorsunuz, hangi gerekçe ile oy vermiyorsunuz, adalet diyorsunuz adaleti savunuyoruz. Hak diyorsunuz hakkı savunuyoruz. Yolsuzluk diyorsunuz her türlü mücadeleyi veriyoruz. İnsan sevgisi diyorsunuz bizim yüreğimizin derinlerinde zaten insan sevgisi var. O zaman neden birlikte olmuyoruz. Neden birlikte mücadele etmiyoruz. Türkiye’de demokrasi sadece bizim için geçerli bir kavram değil. Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasi dediğimiz o kavramın hayata geçmesi gerekiyor. Farklı düşünmemizin Türkiye’nin en büyük zenginliklerinden biri olduğunun onlara anlattım. Farklı düşündüğümüz zaman farklı görüşleri dile getirdiğimiz zaman Türkiye daha da zenginleşecektir. Bunu da onlara ifade ettim. Dünyanın en zengin kimliğini kendi topraklarında Anadolu’da yaşatan bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti. En ufak endişeniz olmasın, yakın bir gelecekte göreceksiniz Mustafa Kemal’in Türkiye’sini demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bizim görevimiz. Çünkü bu partiyi kuranlar Cumhuriyeti kurdular. Çok partiyi hayata getirdiler. Bu partiyi kuranlar sosyal demokrasiyi getirdiler. Ve şimdi bu partiyi kuranların çocuklarına bu görevi yürütenlere tarihin yüklediği bir görev var. O görev de onların kurduğu Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. O da bize nasip olacak inşallah.”

Altan Öymen’e vefa ödülünü Kılıçdaroğlu verdi

Törende 4’üncü Vefa Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Merhum Orhan Birgit, merhum Ali Topuz, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ve Fikret Ünlü’ye vefa plaketi verildi. Beylikdüzü İlçe bazında yaptığı katkılardan dolayı Şükran Bingöl’e ve İstanbul bazında CHP’ye katkılarından ötürü Cavit Savcı’ya da plaket verildi. Törende Altan Öymen’e de vefa plaketi verildi. Öymen plaketini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldı.