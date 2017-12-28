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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ kapısını ilk kez açtı: Aday olabilirim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığına dair soruya “Aday olabilirim” diye yanıt verdi.

Habertürk yayınında Ece Üner’in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için “Aday olabilirim. Yeri ve zamanı gelir, araştırmalar yapılır ve karar verilir. Parti içinde konuşuruz” dedi.

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CHP içinden daha önce yansıyan bilgilerde, Kılıçdaroğlu’nun adaylık için ısrarcı olmadığı ancak partinin adaylık için Kılıçdaroğlu’nu alternatif olarak düşündüğü yansımıştı.

Ağustos ayında yaptığı konuşmada, aday tarifini “Kimse meraklanmasın, tanınmış biri olacak” sözleriyle anlatan Kılıçdaroğlu, adayın açıklanması için henüz belirlenmiş bir takvim olmadığını söylemişti.

2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için şu anda adaylığı ‘belli’ olan isimler İYİ Parti lideri Meral Akşener ve mevcut cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

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