Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanının başlattığı kampanyalarda bağışlar vergiden düşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014’teki yasa değişikliğine göre cumhurbaşkanının başlattığı kampanyalarda bağışların vergiden düşürülebildiğini hatırlattı. CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ sonucunda ‘corona’yla mücadelede ‘faturanın yine garibanlara çıkacağını’ söyledi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın başlattığı kampanyayı Sözcü’den Saygı Öztürk’e değerlendirdi.

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Erdoğan’ın yedi maaşı, kabine üyelerinin de 5.2 milyon liralık desteğiyle başlayan kampanyaya, AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’nin yanı sıra çeşitli kurum, şirket ve şahıslardan da destek gelmişti. Kampanyaya destek verenler kadar eleştirenler de olmuştu.

Kılıçdaroğlu kampanyayla ilgili şunları söyledi:

“Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesi 10 Eylül 2014 tarihinde değiştirildi. Bu kanunun 10. bendi şöyle: ‘Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına, makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı gelir vergisi matrahından düşülür.’

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Sormak lazım… Devleti yönetenler bağış kampanyası açıyorlar. O bağış kampanyasına katılan kişiler, geriye dönüp yaptıkları bağışların tamamını vergiden düşecekler. Erdoğan’ın bu düzenlemeden haberi var mı?

Anlı-şanlı bir sürü ismi, ‘Bağış yaptı’ diye yayınladılar. Başta, kamuoyunda ‘beşli çete’ olarak nitelendirilen isimler olmak üzere yaptıkları yardımlar kamuoyuna açıklandı. Herkes bilsin ki o yardımı yapanlar, yaptıkları bağışın tamamını vergiden düşecek.”

Kılıçdaroğlu, yardım kampanyasına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımların tamamının şirketler tarafından vergi matrahından düşüldüğünü kaydederek, “Aynı şekilde kanunun 6. maddesine göre patronların şirketleri ya da kendi adlarına yaptıkları bağışlar da vergiden düşecek” dedi.