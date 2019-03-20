Kılıçdaroğlu, ‘cumhur’ düşük oy alırsa erken seçim talep etmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘cumhur ittifakı’nın 31 Mart’taki yerel seçimlerde beklenenden az oy alması durumunda erken seçim taleplerinin olmayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Son dönemde, özellikle de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, ‘cumhur ittifakı’nın yerel seçimlerde belli başlı büyükşehirleri kaybetmesi durumunda, muhalefetin cumhurbaşkanılığı hükümet sistemini tartışmaya açacağı ve erken seçim talep edileceği yönünde bazı önermeler dile getiriliyor. Bahçeli yerel seçimlerin bu anlamda da bir ‘beka seçimi’ olduğunu savunuyor.

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AA’nın haberine göre, RS FM yayınına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu bu bağlamdaki tartışmalar dair görüşlerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Sayın Bahçeli’nin kaygılarını anlamış değilim. Belediye başkanı seçimi yapılınca bu bir endişeye mi yol açacak? Şu kaygıyı anlarım, kaybedeceklerini bildikleri için kendilerine gerekçe bir üretebilirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar bizim bir beka sorumuz var söylemini asla dile getirmemiştir. Beka sözcüğünün kullanılması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gelecek sorunu olması lazım. Böyle bir sorumuz yok.”

Kılıçdaroğlu, pek çok anket firmasına göre Ankara’daki yarışta AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki’nin önünde görünen CHP adayı Mansur Yavaş’ı örnek göstererek, Yavaş’ın seçilmesi üzerine bir erken seçime gerek olmayacağını söyledi.

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‘Yavaş seçilmesi durumunda görevinin başında olacak’

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Yavaş seçilirse hem Yavaş’ın hem de Ankaralılar’ın ‘bedel ödeyeceğini‘ yönündeki sözlerini de değerlendirdi.

Bu sözleri ‘ben milli iradeyi tanımam’ manasına geldiğini ve bir algı amacı taşıdığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın seçilmesi durumunda görevinin başında olacağını söyledi.