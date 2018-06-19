Kılıçdaroğlu: Çiller, dünyalığını ABD’de edinen biri, çıkarı yoksa mitinge gitmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakan Tansu Çiller’in AKP mitingine katılmasıyla ilgili, “Kesinlikle rızaya dayalı birliktelikler değildir bunlar. Tansu hanım gibi dünyalığını Türkiye’de değil de Amerika’da edinen birisinin belli bir çıkarı sağlamadan oraya gideceğini hiç düşünmüyorum” dedi.

‘Tabanımız HDP’ye oy vermez’

Kılıçdaroğlu TV5’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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CHP tabanından HDP’ye oy verileceği iddialarının hatırlatılması üzerine CHP lideri şunları söyledi: “Her siyasi parti iktidar olmak ister. Her siyasi parti en fazla oyu kendisi almak ister, biz niye diğer partilere oy verelim ki? Millet İttifakı içinde de Saadet Partisi, İYİ Parti daha fazla oy almak ister. Biz de daha fazla oy almak isteriz. Bizi bir araya getiren neydi? Demokrasiydi, güçler ayrılığıydı, yargı bağımsızlığıydı… CHP olarak ‘Gidin A partisine oy verin’ ya da ‘B partisine oy verin’ diye ne bir çağrı olur ne de bizim tabanımız öyle bir şey yapar.”

Kılıçdaroğlu, HDP’nin de zaten kendilerinden bir oy talebi olmadığını, yayımlanan tüm anketlerde HDP’nin barajı aştığı yönünde sonuç çıktığını söyledi.

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‘Dünyalığını ABD’de yapmış biri’

CHP lideri, eski başbakan Tansu Çiller’in AKP’nin İstanbul mitingine katılmasıyla ilgili de şu yorumu yaptı: “Çiller’in eski partisi Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, o gelenekten geliyor. Dolayısıyla o geleneğin son temsilcisi Sayın Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin vefat etti. Bir gün önce ölüm yıl dönümü vardı. Ben isterdim ki Tansu Çiller, ölüm yıl dönümü törenlerine katılsın ama o tam tersini yaptı. Neden destek veriyor onu bilemiyoruz ama önümüzdeki günlerde biraz daha net görürüz. Tansu Hanım’ın Amerika’da dünya kadar mal varlığı var. Onların hepsinin sorgulanması lazım. Nedir ne değildir, bu Amerika aşkı nereden geliyor? Bütün bunların sorgulanması lazım. Kesinlikle rızaya dayalı birliktelikler değildir bunlar. Tansu Hanım gibi dünyalığını Türkiye’de değil de Amerika’da edinen birisinin herhalde kalkıp da böyle belli bir menfaati, belli bir çıkarı sağlamadan oraya gideceğini hiç düşünmüyorum.”

‘Ağar’da başka ilişkiler var’

Eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlunun da Elazığ’dan AKP milletvekili adayı olmasının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Sayın Ağar da bir dönem DYP’de görev yaptı, genel başkanlık yaptı. DP var, buyurun DP’ye güç verin, destek verin, o gelenekten geliyorsanız ama o tam tersini yaptı. Orada başka ilişkiler var, benim anladığım kadarıyla başka ilişkiler var. O başka ilişkilerin kendilerine yönelik getirdiği artılar var. En azından bizim ahlaken uygun görmediğimiz ilişkileri onlar kendi içlerinde sürdürüyorlar.”