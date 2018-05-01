Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı için konuştu: ‘İlla ki CHP kökenli olsun’ söylemi yanlış

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CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının parti içinden olması gerektiği yönündeki görüşlere karşılık olarak “Aday illa ki CHP kökenli olsun söylemi yanlış” dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu satır başlarıyla şunları söyledi:

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Partisinden gelen serzenişlere yanıt

– “Aday illaki CHP kökenli olsun” söylemi yanlış. Endişelerini anlıyorum, öyle bir aday belirleyin ki herkes bir gerekçe üretmeden gönül rahatlığıyla sandığa gitsin istiyorlar.

Seçim ittifakı geniş yelpazeli

– Ne kadar geniş yelpazeyle seçime girilirse o kadar iyi olur. Sonuçta siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuruysa, meşru siyasal partiyle demokrasi için bir araya gelmelerinde hiçbir sakınca yok. Her partinin cumhurbaşkanı adayı, milletvekili listesi ve yapacağı miting çalışması ayrı… Vatandaş hangi partiye oy vermek istiyorsa gidip ona basacak. Niye 12 Eylül’ün % 10 seçim barajını savunuyoruz.

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HDP ittifakta yer alacak mı?

– Bir partiyi blok olarak şeytanlaştırma, demokrasi düşmanı ilan etme, bazı partilere karşı çıkma düşüncesinde değiliz. SP, BTP, Vatan, İYİ Parti, HÜDA PAR’ı istemeyenler var. Demokrasi ise onlar da parlamentoya girmeli. AKP’nin seçmenine de mesafeli olanlar var. Bu yaklaşım doğru değil. Biz mesela Erdoğan’la çatışıyoruz; karşılıklı söylemler sert olabiliyor, ama bu sözlerimiz AKP’lilere yönelik değil.

Tüm ‘Hayır’ bileşenleriyle birlik

– Birlik hayır bileşenlerinin hepsiyle olursa mutlu oluruz. Demokrasinin önüne konulan barajı aşmak gerekiyor. Vatandaşa, “Siz 12 Eylül darbe hukukunun gerektiği yüzde 10’u savunuyor musunuz?” diye sorsunlar. Savunuyor mu savunmuyor mu? İktidar MHP için barajı kaldırıyor; % 1 oy alsa da milletvekili çıkaracak. Koşulları eşitlemediğimiz sürece adalet olmayacak. Hem adalet diyeceksiniz hem de çifte standart olacak.