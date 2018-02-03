Kılıçdaroğlu CHP kurultayını işaret etti: AKP’yi gönderme yürüyüşü başlatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin artık karamsarlık dışında bu ülkeye vereceği hiçbir şey kalmadığını, partisinin bugün başlayacak 36’ncı olağan kurultayı ile birlikte AKP’yi göndereceklerini söyledi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan Kılıçdaroğlu, bugünkü kurultay sonrası partisine ‘AKP’yi gönderme yürüyüşünü başlatma’ hedefi koyduğunu söyledi: “Adalet Yürüyüşü’nde duvara karşı yürüdük ve duvara geldik dayandık. Şimdi bu kurultayımızla duvarın ötesine geçeceğiz. AKP’nin artık karamsarlık dışında bu ülkeye vereceği hiçbir şey kalmadı.”

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Partisinin kurultayının, iktidar tarafından yok edilen ve bu nedenle özlenen tüm değerlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyacağını savunan CHP lideri, “Demokrasinin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu, ne kadar anlamlı bir insan hakkı olduğunu kurultayımızda yaşayacağız” diye konuştu.

‘Ne kadar kararlı olduğumuzu göstereceğiz’

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Hepimizin ihtiyaç duyduğu düşünce özgürlüğünün, insanların düşüncesini korkmadan ifade edebilmesinin mutluluğuna sahne olacak. Kurultayımızda demokrasi, adalet, insan hakları, düşünce, ifade özgürlüğü konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu da göstereceğiz. Demokrasiye, adalete, cumhuriyete bağlılığımızı kararlılıkla ortaya koyacağız.”

Kılıçdaroğlu, 16 yıllık AKP iktidarının artık bu ülkeye verebileceği hiçbir şey kalmadığını, verebileceği tek şeyin karamsarlık ve umutsuzluk olduğunu savundu: “Hiçbir gelecek vaadi kalmayan bir iktidar karşımızdaki. Ve varlığı bu ülkeye karamsarlık olarak yansıyor. Hiçbir hedefi tutmayan, ülkeyi tamamen geri götüren bir iktidar karşısındayız. Dünyada yalnızlaştırılmış bir ülke vaat ediyor artık AKP. Bu kurultayımız, AKP karamsarlığını dağıtacağımız bir sürecin de başlangıcıdır. Herkes şundan emin olsun, tüm CHP’lilerle ve demokrasi, adalet, özgürlük isteyen kim var kim yok herkesle birlikte AKP karamsarlığına son vermeyi başaracağız.”