Kılıçdaroğlu, cenazede kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişiden sekizi serbest kalırken, görüntülerde Kılıçdaroğlu’na vurduğu görülen Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatılmıştı.

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İHA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun suç duyurusu dilekçesi, avukatı Celal Çelik aracılığıyla soruşturmayı yürüten Çubuk başsavcılığına iletildi.



