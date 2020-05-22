Kılıçdaroğlu: Camide ezan ve İstiklal Marşı dışında herhangi bir sesi kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter’dan, “İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.

İzmir’de çarşamba günü bazı camilerin merkezi ses sistemi sabote edilmiş ve hoparlörlerden ‘Çav Bella’(Bella Ciao/Hoşçakal güzelim) şarkısı çalınmıştı. İzmir başsavcılığı da eylemi düzenleyen ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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Olayın faillerine ulaşılmasa da sosyal medyada bu anlara ilişkin görüntüleri paylaşan bir kadının ‘dini değerleri aşağıladığı’ gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Dün bir kez daha Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde bu sefer de Selda Bağcan’ın seslendirdiği ‘Yuh Yuh’ şarkısı çalınmış, yaşananların ardından İzmir müftülüğü merkezi sistemden ezan uygulamasını askıya almıştı.