Kılıçdaroğlu: Bütün dünya Türkiye’yle gurur duyuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun zaferiyle sonuçlanan İstanbul seçimini değerlendiriyor…
“Türkiye demokrasiye inananlarla, bütün dünya Türkiye’yle gurur duyuyor. Sizlerle herkes gurur duyuyor.
Darbeye halk son verecek demiştik. Öyle oldu.
Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Adalet istedik, huzur istedik, hak istedik. Hak hukuk adelet dedik.
Demokrasi destanı yazdık. Hep birlikte yazdık.
İyi Parti’li, Saadet Partili, MHP’li, HDP’li tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.
Bu saatten sonra hiç kimse mazbatayı vermezlik edemez. Halkın iradesine darbe yapamaz.”