Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Bütün dünya Türkiye’yle gurur duyuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun zaferiyle sonuçlanan İstanbul seçimini değerlendiriyor…

“Türkiye demokrasiye inananlarla, bütün dünya Türkiye’yle gurur duyuyor. Sizlerle herkes gurur duyuyor.

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Darbeye halk son verecek demiştik. Öyle oldu.

Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Adalet istedik, huzur istedik, hak istedik. Hak hukuk adelet dedik.

Demokrasi destanı yazdık. Hep birlikte yazdık.

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İyi Parti’li, Saadet Partili, MHP’li, HDP’li tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bu saatten sonra hiç kimse mazbatayı vermezlik edemez. Halkın iradesine darbe yapamaz.”

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Şişli’de bir grup AKP’li, ‘vatan hainleri’ diyerek CHP’lilere saldırdı

Şişli’de bir grup AKP’li oy kullandıkları okulun koridorunda ‘vatan hainleri’ diye bağırarak CHP’lilere saldırdı. Saldırganlar gözaltına alındı. KRT TV’de yer alan habere göre olay Mustafa Sarıgül İlkokulu’nda gerçekleşti. Kavga edenlerin polis tarafından okuldan çıkarılmasının ardından oy verme işlemine devam edildi. Kavga görüntülerini kayda alan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında bu anları paylaştı. Kadınlar tuvaletinde yırtılmış oy […]

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