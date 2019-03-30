Kılıçdaroğlu: Bu kadar bel altı vurulan seçime ilk kez gidiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaş ve genel başkan olarak pek çok seçime girdiğini belirterek, “Hayatımda bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yerel seçimlere bir gün kala son programı için Eskişehir’e gelen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu “İYİ Parti ve Saadet Partisi ile işbirliğimiz var. Normalde her siyasi parti bir seçime giriyorsa, projelerini anlatır, siyaset budur. Neyi nasıl yapacağımızı vatandaşa anlatırız. Ama şimdi bir iftira kampanyası üzerinden bir seçim görütürülüyor. Ne kadar bel altı vurulacak alan varsa, insanları kötüleyecek alan varsa hepsini yaptılar. Ama tutmadı, tutmazdı zaten. Niye tutsun? Hangi gerekçesiyle tutsun. Harcanan emeğe, zamana yazıktır. Kullanılan onca devlet imkanlarına yazıktır, günahtır. İnsanların bulunduğu makama saygı duyulmayacak bir atmosferin yaratılması yazıktır, günahtır. Siz çıkıyorsunuz seçim propagandası yapmaya eyvallah. Neyi nasıl yapacağınızı anlatın. Hayır günün 24 saat ana konu benim. Bay Kemal, e güzel ben bundan çok memnunum. Benim buna bir itirazım yok. Gerçekten bir itirazım yok. İdam sehpaları kurdular benim için, ‘idamını istiyoruz’ buyurun edin kardeşim. Eğer benim idamımla bu ülke düzlüğe çıkacaksa, çiftçi hayatından çok memnun olacaksa, 8 milyon kişi iş bulacaksa, vallahi ben hazırım buyurun yapın. Memleketin huzuru için yapın. Sonra kalktılar Meral Hanım için hapisle tehdit ettiler. ‘Senin dokunulmazlığın yok, seni daha kolay hapse atarız’ dediler. Ya seçimle bunların ne ilgisi var. Yerel seçim yapıyoruz. Ne ilgisi var. Arkasından en baştan beri tutturdular ‘Efendim memleketin bir beka sorunu var’. Ne beka sorunu kardeşim.”

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‘Bekayla ne alakası var?’

Seçimlerde il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, başkan ve muhtarların seçileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, iktidarın ‘beka seçimleri’ söylemini eleştirerek, “Ya seçeceğimiz kim ya, mahallenin muhtarı veya köyün muhtarı. Muhtarı seçtin görev yapacak, ya bunun Türkiye’nin beka sorunuyla ne alakası var. Belediye meclis üyesi seçeceğiz, ne olacak? Belediye meclisine girecek, getirecek projeleri olumlu ya da olumsuz görüş bildirecek. Ya bunun beka sorunuyla ne alakası var? İl genel meclis üyesi, başkan kim? Vali. İl genel meclis üyesi, valinin getirdiği projelere ya katılacak ya da katılmayacak. Bunun Türkiye’nin beka sorunuyla ne alakası var. Büyükşehir belediye başkanı ya da belediye başkanı. Bütçesi var, hizmet edecek vatandaş da denetleyecek. Bunun Türkiye’nin bekasıyla ne alakası var. Eğer Türkiye’nin bir beka sorunu varsa sizin yüzünüzden vardır. 17 yıldır bu memleketi kim yönetti ? Almanlar mı, Fransızlar mı, Japonlar mı yönetti ? Güney Kore mi yönetti? Siz yönettiniz, tek başınıza yönettiniz. Eğer Türkiye’yi bir beka sorunuyla karşı karşıya getirdiyseniz o koltukları bırakın. Yazıktır günahtır bırakın o koltukları” diye konuştu.

‘İstanbul’u Ankara’dan mı yönetecekler?’

Kendi miting ya da toplantılarında belediye başkan adaylarının çıkıp projelerini anlattığını, ancak iktidarın bunu yapamadığını anlatana Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Bizim ile onlar arasındaki temel farklılık şu. Bizde belediye başkanımız toplantılardan veya mitinglerden önce belediye başkan adaylarımız çıkar ve konuşurlar. Projelerini anlatırlar, vatandaş dinler, sonra biz konuşuruz. Onların belediye başkanının proje anlatma hakkı yok. İzin vermiyorlar. İzin yok. Ne için? Ben belediye başkanı olarak seçilirsem projelerimi Erdoğan anlatacak. Kim söylüyor? İstanbul gibi devasa bir megapolün belediye başkan adayı, eski başbakan söylüyor. Projeyi şimdi ben anlatmayım, Sayın Erdoğan benim projelerimi anlatacak. İstanbul’u kim yönetecek? İstanbul’u Ankara’dan mı yönetecekler, yoksa belediye başkanı İstanbul’dan mı yönetecek?”