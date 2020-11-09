Kılıçdaroğlu: Bu bir devlet krizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlğından istifasını ‘devlet krizi’ olarak yorumladı.

Fotoğraf: AA

Albayrak dün akşam resmi Instagram hesabından sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş ancak hükümetten resmi açıklama gelmemişti.

Reklam

Partisinin Ankara’daki genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan CHP lideri, Albayrak’ın istifasına değindi.

“Bu şekilde bir istifa, cumhuriyet tarihimizde bir ilk” diyen Kılıçdaroğlu, bunun bir devlet krizi olduğunu, halen açıklama yapılmadığını, topluma bilgi verilmediğini ifade etti.

CHP lideri, Albayrak’ın görüşlerini anlatmadığını belirterek özetle şunları söyledi:

Reklam

* Türkiye Cumhuriyeti devleti bir aile şirketi midir? ‘Bunun Berat Albayrak’la ne ilişkisi var’ diyeceksiniz… Bir aile tarafından mı yönetilecek bu ülke? Berat bey neden istifa etti, devletin başında kim var?

* Böyle bire inisiyatifin kullanılması Berat Albayrak tarafından, garip bir gelişmedir. Özellikle cumhurbaşkanı hiçbir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekiyor. Belki de bu durum ekonomide bir başlangıç olacak.

* (İstifa açıklamasında “At izi it izine karıştı” ifadesi) Bunu sayın Erdoğan’a soracaksınız. Bu ifade çok sert bir eleştiri. Görevini bırakan bir bakan için çok sert bir eleştiri. Neyi kastettiğini de kendisi bilir.