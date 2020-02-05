Kılıçdaroğlu: Bu aşamada Şam ile görüşmeye hayır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye hükümetine bağlı güçlerin Türk birliklerine saldırısının ‘affedilecek bir olay olmadığını’ belirterek, iki ülke yetkililerinin Rusya’daki görüşmelerini hatırlattı ve Ankara’nın Şam yönetimiyle görüşmesinin bu aşamada doğru olmayacağını savundu.

Fotoğraf: DHA

Pazartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’nin İdlib vilayetine gönderilen takviye askerlere Suriye hükümet güçlerinin topçu ateşi açması sonucu yedisi asker sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

Reklam

‘Ciddi zarar var‘

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Kılıçdaroğlu, daha önce Suriye’deki sorunların çözümüne katkı sunulması açısından Ankara’nın Şam’la görüşmesi gerektiğini savunmuş olsa da son gelişmelerden sonra bunun aksi görüş belirtti.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Bu aşamada hayır… Bu aşamada Türkiye’ye verilen ciddi bir zarar var. Üstelik koordinatların verildiği de söyleniyor. Bunlara rağmen eğer Türkiye’ye yönelik bir saldırı var ki. Şehitlerimiz var bu sıradan bir olay değil. Bu affedilecek bir olay değil.”

Son olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Tümgeneral Ali Memlük, ocak ayı ortasında Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmiş, bu yıllardır yapılan ilk resmi görüşme olarak kayda geçmişti.

Reklam

Meclis’te Suriye oturumu teklifi

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Suriye konusunda Meclis’te kapalı bir oturum yapılarak, hükümetin vekilleri bilgilendirmesi yönündeki çağrısına da destek verdi.

CHP lideri şöyle konuştu: “Son derece makul bir öneri. Gerçekten de kapalı oturumda Suriye gerçekleri bütün ayrıntılarıyla oturulup konuşulmalı. Grup konuşmamda da söyledim, Dışişleri Bakanlığı’nı tümüyle devre dışı bırakarak Türkiye’nin dış politikasını yönetirseniz başınız beladan kurtulamaz. Şu anda Dışişleri Bakanlığı tamamen devre dışı saraydan yönetiliyor. Saraydakilerin dış politika bilgisi de deneyimi de birikimi de sıfır.”