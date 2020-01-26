Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Böylesine acı günde katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’daki depremi kast ederek ‘acı bir günün yaşandığı ortamda siyasi polemiklerden uzak durulması gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sivrice ilçesi merkez üssü olmak üzere 24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde 30’dan fazla insan hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Depremde 76 bina yıkılmış, 645 binada ağır hasar görülmüştü.

Reklam

Suriçi Grubu’nun düzenlediği İstanbul Toplantıları’nda konuşan Kılıçdaroğlu, “Deprem bizim yaşamımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası oldu” dedi.

Depremin coğrafyanın kaderinde bulunduğunu ancak önlem almanın ortak görev olduğunu ifade eden CHP lideri, “Bunların önlemlerini beraber alacağız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Elazığ’da hayatını kaybedenlerin sayısı 30’u aştı. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yarılıların bir kısmı taburcu edildi, 1000’i aşkın yaralı var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Elbette ki sizler de takdir edersiniz, böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım.”

Reklam

Cedi Osman’ın Elazığ için başlattığı kampanyada 385 bin lira toplandı

Elazığ’da geceyi kimi sokakta, kimi toplanma alanında geçirdi

Elazığ Sivrice’de 5.1’lik ve 4’ten büyük art arda dört artçı deprem

Erdoğan, ‘deprem fırsatçılarına’ karşı uyardı

Elazığ Mustafapaşa’daki binadan bir kişi kurtarıldı, yedi kişinin cenazesine ulaşıldı

Umke görevlisinin telefonda konuştuğu enkaz altındaki Azize kurtarıldı

Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Miçotakis: Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır

Üç kişi 11 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ Sivrice’de deprem: Ölü ve yaralılar var

SON HABERLER

Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.

Umke görevlisinin telefonda konuştuğu enkaz altındaki Azize kurtarıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkıntı altında olduğu belirlenen Azize adlı kadına, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekibinden bir kadın görevli telefonla ulaştı. Görevlinin, sakin olması gerektiğini belirtip, enkaz altında bulunan diğer yakınlarını da uyanık tutmasını istediği 45 yaşındaki Azize kurtarıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...