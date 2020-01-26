Kılıçdaroğlu: Böylesine acı günde katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’daki depremi kast ederek ‘acı bir günün yaşandığı ortamda siyasi polemiklerden uzak durulması gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sivrice ilçesi merkez üssü olmak üzere 24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde 30’dan fazla insan hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Depremde 76 bina yıkılmış, 645 binada ağır hasar görülmüştü.

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Suriçi Grubu’nun düzenlediği İstanbul Toplantıları’nda konuşan Kılıçdaroğlu, “Deprem bizim yaşamımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası oldu” dedi.

Depremin coğrafyanın kaderinde bulunduğunu ancak önlem almanın ortak görev olduğunu ifade eden CHP lideri, “Bunların önlemlerini beraber alacağız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Elazığ’da hayatını kaybedenlerin sayısı 30’u aştı. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yarılıların bir kısmı taburcu edildi, 1000’i aşkın yaralı var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Elbette ki sizler de takdir edersiniz, böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım.”