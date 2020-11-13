Kılıçdaroğlu, Böcek’i ziyaret etti: Sağlığı iyi, kısa sürede taburcu olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 tanısıyla tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kısa süre içinde taburcu olacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Bazı programlara katılmak üzere Antalya’ya giden Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile makamında görüştü.

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Ardından, pazartesi günü yoğun bakımdan normal servise alınan Böcek’i ziyaret eden CHP lideri, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak, görevinin başına dönecek” dedi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Böcek’in moralinin de iyi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sohbet ettiklerini, karşılıklı espri yaptıklarını söyledi.

Yürüyüşe çıkacaklarmış

Kılıçdaroğlu, Böcek ile ne konuştuğuna ilişkin soruya, “Yürüyüşe çıkacağımızı söyledik. Yemek ısmarladığı zaman ne kadar memnun olduğumu ifade ettim. Güzel bir sohbetimiz oldu” yanıtını verdi.

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“Günün 24 saati çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Başkan için de özel olarak her türlü ilgiyi gösteriyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, hastanede görev yapan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Böcek, 17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmıştı.

Bir süre özel hastanede tedavi edilen Böcek, 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı. Böcek, 64 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 9 Kasım’da servise alınmıştı.