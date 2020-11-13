Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, Böcek’i ziyaret etti: Sağlığı iyi, kısa sürede taburcu olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 tanısıyla tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kısa süre içinde taburcu olacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Bazı programlara katılmak üzere Antalya’ya giden Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile makamında görüştü.

Reklam

Ardından, pazartesi günü yoğun bakımdan normal servise alınan Böcek’i ziyaret eden CHP lideri, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak, görevinin başına dönecek” dedi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Böcek’in moralinin de iyi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sohbet ettiklerini, karşılıklı espri yaptıklarını söyledi.

Yürüyüşe çıkacaklarmış

Kılıçdaroğlu, Böcek ile ne konuştuğuna ilişkin soruya, “Yürüyüşe çıkacağımızı söyledik. Yemek ısmarladığı zaman ne kadar memnun olduğumu ifade ettim. Güzel bir sohbetimiz oldu” yanıtını verdi.

Reklam

“Günün 24 saati çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Başkan için de özel olarak her türlü ilgiyi gösteriyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, hastanede görev yapan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Böcek, 17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmıştı.

Bir süre özel hastanede tedavi edilen Böcek, 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı. Böcek, 64 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 9 Kasım’da servise alınmıştı.

Muhittin Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Böcek’in sağlık durumu: Genel seyri iyiye gidiyor; enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek sürüyor

Rektör: Böcek’in bilinci yerinde, uyandırıldığında istediğini yiyip içiyor

Muhittin Böcek’in sağlık durumu: Ciddiyetini ve kritikliğini koruyor

Böcek’in son durumu: Olumlu gelişme var ama halen durumu kritik

Covid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek’in sağlık durumu stabil

Böcek’in son durumu: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var

Böcek’in sağlık durumu: Kritik süreç devam ediyor; tüm imkanlar kullanılıyor

Muhittin Böcek’in sağlık durumu stabil; nefes borusuna delik açıldı

Belediye: Muhittin Böcek’in klinik seyrinde düzelme var

PCR testi negatif çıkan Böcek’in eski eşi: 30 yıl önce sen beni ayağa kaldırdın; şimdi sıra sende

CHP’li Böcek makineye bağlı: ‘Yavaş yavaş iyileşecek’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in Covid-19 testi pozitif çıktı

SON HABERLER

Covid-19’u yenen doktor: Yoğun bakımda 35 yaşlarında doktor arkadaşlar var

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Aslıhan Candevir (46), Covid-19’a yakalandığında ilk kez ölüm korkusu yaşadığını söyledi. Hastalığı atlatan Candevir, yoğun bakımda 35 yaşlarında doktorların olduğununda altını çizdi.

Rusya: Gözlem merkezi Karabağ sınırları dışında kurulacak

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi izleyecek gözlem merkezinin Dağlık Karabağ sınırları dışında kurulması konusunda anlaştığını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...