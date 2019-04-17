Kılıçdaroğlu: Birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li İstanbul belediye başmkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı almaya gidişini Ankara’da genel merkezde kurmaylarıyla TV’den izledi. CHP lideri, “Bu başarı, birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Çok mutluyum, huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik, Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Dolayısıyla mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum. Arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, merkez yönetim kurulunda görev alan genel başkan yardımcısı arkadaşlarım, grup başkan vekili arkadaşlarım ve bütün personelimiz gerçekten gecesini gündüzüne katarak çalıştı, çaba harcadı, emek harcadı ve güzel bir sonuç elde ettik. Türkiye’ye hayırlı olsun.”