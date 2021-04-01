Kılıçdaroğlu: Bir zorbanın talebi, Meclis’in iradesine gölge düşürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’te dün muhalefet partisi vekillerinin oylarıyla reddedilen teklifin yeniden oylanması hakkında, “Bir zorbanın talebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesine gölge düşürdü” dedi.

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AKP’nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununun maddelerine geçilmesi teklifi, dün Meclis’te muhalefet oylarıyla reddedilmişti.

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AKP, elektronik oylama yapılmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazı haklı bulan Meclis başkanlığı, oylamanın yeniden yapılmasını istedi. Başkanlığın, teklifin yeniden oylanmasına dair tezkeresi bugün genel kurulda oylandı.

Elektronik oylama sonucunda teklif kabul edildi. Buna göre, dün muhalefetin reddettiği maddelere geçilmesi teklif, salı günü bir kez daha oylanacak.

‘Talimatla, Meclis’i sabote ettiler’

Kılıçdaroğlu, oylamaya ilişkin Twitter’dan yayımladığı video mesajında, dün akşam TBMM’de kanun teklifinin görüşüldüğünü ve reddedildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Normalde bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi lazım ama saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis’i sabote ettiler. Bir zorbanın talebi, TBMM’nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz, reddedeceğiz. Önümüzdeki süreçte sandık gelecek ve biz bunlara dersini vereceğiz. Demokratik yollarla dersini vereceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Hiç endişelenmeyin. Birlik olacağız, beraber olacağız, TBMM’de birisinin milletvekilleri değil, halkın milletvekilleri olacak. Bunu yapacağız.”