Kılıçdaroğlu: Bir dönem FETÖ’nün yaptıklarını saray ve adamları yapıyor

Balyoz ve Ergenekon yargılamalarında Gülen Cemaati’ne mensup savcı ve hakimlere dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “FETÖ’nün yaptıklarını saray ve adamları yapıyor. Bir ipte iki cambaz vardı. Biri düştü diğeri duruyor” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, dün Erzurum Kongresi’nin 99’uncu yılı olduğunu hatırlatarak, “İstanbul işgal altındaydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişiye teslim edilecek bir devlet değildir. Ruhunda Kuvayi Milliye vardır. Serv Anlaşması’nı Saray’da oturan imzaladı. O anlaşmayı reddeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarıdır. Yani Kuvayi Milliyecilerdir” dedi.

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Kılıçdaroğlu, gazetelerin büyük baskı altında olduğuna ve gazetecilerin hapse atıldığına da dikkat çekti: “Gazeteciler kendilerine otosansür uyguluyorlar. ‘Ya saraya yalakalık yapacaksın ya da sana yaşam hakkı tanımayacağım’ diyen bir anlayışla karşı karşıyalar. Gazeteler zorla sattırıldı. Şu anda medyanın tamamı, birkaç gazete dışında sarayın egemenliği altında. Havuz medyasının en temel özelliklerinden biri sürekli yalan haber yazmasıdır. Havuz medyasına verilen bütün desteklere rağmen gazeteleri satılmıyor. Güvenilmiyor çünkü… Basın özgürlüğünde dünyada 180 ülke arasında 157’nci sıradayız.”

CHP lideri, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın hala hapiste olduğuna işaret edip gazeteciliğin kamu görevi olduğunu belirtti.

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Kılıçdaroğlu milletvekili seçilmesine karşın tutukluluğu sonlandırılmayan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için de şunları söyledi: “Onu ben bir demokrasi kahramanı olarak görüyorum. Hiçbir suçu yok ama hapiste. Enis Berberoğlu’nu mahkum eden olayı değildir. Olay oradan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır. Bir demokrasi olayıdır. Milletvekili seçildikten sonra dokunulmazlık kazanır. Bunu bu hakimler bilmiyor mu? Benden de iyi biliyorlar. Kararı beklettiler. Adli tatilin başlayacağı günden bir gün önce kararlarını verdiler ve sonra hep beraber tatile çıktılar. O tatil size haram olsun. Yargı ipotek altında. Yine de yargıdan umudu kesmiş değiliz. Vicdanına göre karar veren çok sayıda hakim ve savcı var. O yürekli insanları saygı ile selamlamak bizim görevimizdir.”

‘Ülkeyi tefeciler yönetiyor’

Kılıçdaroğlu, tutuklu eski CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem hakkında da şöyle konuştu: “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etme. Tıpkı Balyoz ve Ergenekon olayında FETÖ’nün yaptıklarını Saray ve adamları yapıyor. Bir ipte iki cambaz vardı. Biri düştü, diğeri duruyor. Eren Erdem gizli tanığı deşifre etmekle suçlanıyor. Yurt dışına kaçar diye tutukladılar. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra 38 kez yurt dışına gitti geldi. Kaçan adam yurt dışına gidip neden geri gelir? Suçlu değil ki.”

CHP lideri tuklu işadamı Osman Kavala’yı da gündeme getirdi: “Bir diğer adaletsizlik örneği Osman Kavala. Osman Kavala bir iş adamı ve vatansever. 1 Kasım 2017’de tutuklandı ve cezaevine gönderildi. ‘Hükümeti ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten. Zaten Anayasal bir düzen yok ki, Saray düzeni var.”

Kılıçdaroğlu ekonomiyle ilgili şunları söyledi: “Erdoğan’a göre Merkez Bankası bağımsızmış. Diyor ki, ‘Ben sürekli faizlerin aşağı çekilmesi için uyarıyorum. Toplantılarda tamam diyorlar ama aksi yönde faiz düzenlemesi yapıyorlar. Böyle saygısızlık olmaz.’ Sevgili Erdoğan, doğru söylüyorsun ama sana saygısızlık yapan adama niye bir şey yapmıyorsun. Tefecilerden mi korkuyorsun sen? Bugün Merkez Bankası toplanacak. Ben de büyük bir dikkatle izliyorum. Faizleri artıracak mı, artırmayacak mı? Bastırıyorlar artır diye. O da diyor ki artırmayacağım. Arttırmazsan seni kutlayacağım. Bunların elinde bir kadeh viski faiz artır diyorlar. 16 yıldır bu ülkeyi tefeciler yönetiyor, sen yönettiğini sanıyorsun.”