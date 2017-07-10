Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nu ziyaret için Maltepe Cezaevi’nde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanmasının ardından 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nü başlattığı İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu tutulduğu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti.
Saat 10.50 sıralarında Maltepe Cezaevi’ne gelen Kılıçdaroğlu, 25 günlük yürüyüşün ardından ilk kez Berberoğlu’yla bir araya gelecek.
Berberoğlu, MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapse mahkum olmuş, üst mahkemenin kararı beklenmeden apar topar tutuklanmıştı. Onun tutuklanmasının ertesi günü Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark’tan İstanbul Maltepe’ye ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.