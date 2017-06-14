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Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nu aramış: Moralini bozma, arkandayız


 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu tutuklama kararı sonrası arayarak destek mesajı verdi.

Fotoğraf: Reuters

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Hürriyet’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun tutuklanması kararının ardından CHP’li vekili arayarak, “Moralini bozma arkandayız. Özgürlüğüne kavuşana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Berberoğlu, CHP’nin ilk tutuklanan vekili oldu. Parti grubu ve merkez yönetim kurulu olağanüstü toplanırken, vekiller de Meclis genel kurulunu terk etmişti.

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Akşam Postası / 14 Haziran 2017

MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla yargılanan eski gazeteci ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. Berberoğlu adliyede tutuklandı.

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