Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nu aramış: Moralini bozma, arkandayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu tutuklama kararı sonrası arayarak destek mesajı verdi.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Hürriyet’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun tutuklanması kararının ardından CHP’li vekili arayarak, “Moralini bozma arkandayız. Özgürlüğüne kavuşana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Berberoğlu, CHP’nin ilk tutuklanan vekili oldu. Parti grubu ve merkez yönetim kurulu olağanüstü toplanırken, vekiller de Meclis genel kurulunu terk etmişti.