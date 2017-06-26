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Kılıçdaroğlu: Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldı


 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 12’nci gününde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde koğuş hazırlandığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yürüyüşün Bolu Dağı’na yaklaşılan kısmında konuşan Kılıçdaroğlu, “Düşünün bir kişi yargılanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevi’nde oda hazırlanıyor. Odanın eksiklikleri gideriliyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor. Ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor” dedi.

‘Kararı yürütme organı veriyor’

Bu durumun yargı ile siyasi iktidar arasındaki bağı gösteren en somut örneklerden biri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Bizim bu yürüyüşümüze haklılık kazandıran en temel olaylardan birisi. Kararı yürütme organı belirliyor, mahkeme sadece dillendiriyor bunu. Bu bizi derinden yaraladı ve adaletin neden zorunlu olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi” diye konuştu.

Berberoğlu, Suriye’ye silah götüren MİT TIR’larının görüntülerini gazeteci Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’tan suçlu bulunmuş ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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