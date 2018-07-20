Kılıçdaroğlu, ‘Berberoğlu kararı’na tepkili: Türkiye adına üzülüyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden CHP milletvekili seçilen Enis Berberoğlu’nun davasının durdurulma talebinin reddedilmesini eleştirdi.

MİT TIR’ları davasında hüküm giyince tutuklanan Berberoğlu, 14 Haziran 2017’den beri Maltepe Cezaevi’nde. Berberoğlu, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 2’nci bölge ilk sıradan milletvekili seçilmişti.

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Bunun üzerine vekil adına yapılan başvuruda, Berberoğlu’nın milletvekili seçildiği ve ‘yasama dokunulmazlığı’nı tekrar kazandığı belirtilerek davasının durdurulması talep edilmişti.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetmişti.

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‘Türkiye adına üzülüyorum’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz’e taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu hakkında verilen karara ilişkin şunları söyledi: “Enis Berberoğlu’nun kararı, Türkiye’de adaletin olmadığını tescilleyen bir karar. Parlamentodaki görüşmelerde Anayasa Komisyonu başkanı maddeyi hangi gerekçeyle düzenlediklerini gayet açık ve net şekilde dile getiriyor. Ama Yargıtay’ın ilgili dairesi, bir Yargıcı hariç tutuyorum, ilgili dairesi, ‘Ben parlamentoyu dinlemem, parlamentonun çıkardığı yasayı da dinlemem, anayasayı da dinlemem; ben istediğimi yaparım’ diye bir karar verdi. Bu Yargıtay’da adaletin olmadığını, Yargıtay’ın artık adalet dağıtan bir kurum olmaktan büyük ölçüde çıktığını gösteriyor. Gerçekten büyük bir acı. Ben bu acıyı yaşarken de Türkiye adına üzülüyorum. Nasıl oluyor da Türkiye’de adalet bu hale gelebiliyor? Nasıl oluyor da adalet siyasetin emrine girmiş oluyor? Eğer Yargıtay siyasetin emrine girmişse artık Yargıtay olmaktan çıkmıştır. Umuyorum önümüzdeki süreçte bu mahkemenin verdiği yanlış karar, başka merciler tarafından düzeltilir. Yargıya olan güven yeniden inşa edilmiş olur.”