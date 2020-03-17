Kılıçdaroğlu: Belediyelerimiz kimsenin elektriğini, suyunu, gazını kesmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyle ilgili, partisinin belediyelerine “Kimsenin elektriğini, suyunu ve doğalgazını kesmeyeceksiniz” talimatı verdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınında, Türkiye’deki corona virüs vaka sayısının 47’ye çıktığını açıklamıştı.

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Kişisel Twitter hesabında bir video mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, halka Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerilerine uyma çağrısı yaparak, “Vatandaş olarak ben dikkat edeceğim, sizler dikkat edeceksiniz. Hayatın akışı içinde hepimiz dikkat etmek zorundayız. Bilimin ve aklın ışığında bu sorunu aşabiliriz” dedi.

Salgın nedeniyle ciddi ekonomik sorunlar yaşanabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ekonomi alanındaki tedbir önerileri sıraladı. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in toplantı yapmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

‘Ekonomik ve Sosyal Konsey acilen toplanmalı’

Devlet aklı dediğimiz, ortak akıl dediğimiz bir kural vardır, yani sorunu yaşayanlarla sorunu çözecek olanların bir araya gelmesi ve oturup konuşmaları. Bunun yolu, bir anayasal kurumumuz var, ‘Ekonomik ve Sosyal Konsey’. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in acilen toplanması lazım. Sorunu yaşayan muhataplar yani sanayiciler, esnaf, çiftçiler, serbest meslek erbabı, Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanları bütün bunlar bir araya gelmeli. Yürütme organıyla bir araya gelmeli, yaşanan sorunlar bir şekliyle aktarılmalı ve ona uygun da çözümler yürütme organı tarafından oluşturulmalı.

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Bu salgını aşacağız, milletimizin yanındayız! pic.twitter.com/vM6sAFQdVA — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 17, 2020

‘Süratle sicil affı çıkarılmalı’

Bugün sağlık sorunu yaşıyoruz, dünya bu sorunu yaşıyor ama sonuçta küçük işletmeler, orta boy işletmeler, sanayiciler bir şekliyle yaşadıkları sorunu aşmak için bankalardan kredi çekeceklerdir. Ama sicil affı çıkarılmadığı takdirde pek çok KOBİ’nin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), esnafın bankadan kredi çekme şansı yok. O nedenle bir an önce, süratle bir sicil affının çıkması lazım. Sicil affının çıkması, sorunu yaşayanların sorunu aşmak için bankalara başvurduklarında kredi almalarına olanak sağlayacaktır.

‘İşsizlik sigortası fonu kullanılmalı’

Bu süreç pek çok kişinin işsiz kalmasına yol açabilir. İşverenler bazen sağlık nedeniyle işçileri zorunlu olarak izne çıkarabiliyorlar. Bazen bu ücretsiz izin de olabiliyor. Ama bunların sağlık sigortalarının, sosyal güvenlik sigortalarının bir şekliyle yatması lazım. İşsizlik sigortası kara gün için var. Dolayısıyla işsizlik sigortası fonunun bu çerçevede kullanılması lazım.

Bugün parlamentoda işsizlik sigortası fonunun en azından belli bir bölümünün kredi garanti fonuna aktarılmasıyla ilgili bir düzenleme var. En büyük arzumuz bu düzenlemeden süratle vazgeçilmesi ve kanun teklifinin parlamentodan çekilmesidir.

‘Kamu garantilerinin ödemesi bir yıl ertelensin’

Yaşanan büyük sağlık krizinin aşılması için her şeyden önce paraya ihtiyaç var. Paranın olduğu yerde bu sorun daha rahat çözülür. Peki parayı kimden alacağız, parayı nasıl alacağız, tasarrufu nereden yapacağız? Malum Merkez Bankası’nın yedek akçeleri vardı, aslında bugün için kullanılması gerekirken o yedek akçeler daha önce başka yerler için kullanıldı.

Bugün yapılması gereken şudur: Kamu özel işbirliğiyle yapılan ve garanti verilen ödemeler bir yıl için, sadece bir yıl için ödenmesin ertelensin. Bir yıl için ertelenirse kamu ciddi bir gelir kaynağına kavuşmuş olacak. Bu da bizim önerilerimizden birisidir.

‘Fedakarlığı devletten en büyük geliri elde eden kesimlerin yapması lazım’

Fedakarlık mı? Fedakarlığı devletten en büyük geliri elde eden kesimlerin yapması lazım. Memurun, işçinin, emeklinin, işsizin fedakarlık yapacak hali kalmadı. Bu süreçte merkezi hükümete görev düşüyor, belediyelere de görev düşüyor. Belediyelerin önemli gelir kaynaklarından birisi de İller Bankası’ndan elde ettikleri gelirlerdir. İller Bankası bu parayı gönderirken zaman zaman kesintiler yapar. Bu süreçte İller Bankası’nın belediyelere para gönderirken hiçbir kesinti yapmaması lazım. Böylece belediyede kaynak sıkıntısı çekmeden sorunu çözmek için elinden gelen bütün çabayı göstersin. Biz kendi belediyelerimize talimat verdik, kimsenin elektriğini, suyunu ve doğalgazını kesmeyeceksiniz.

‘Ücretli öğretmenler derslere giremedikleri için de ücret alamıyorlar’

Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezleri’nde çalışan ücretli öğretmenler var. Bunların sayısı yaklaşık 190 bin kişi. Yani 190 bin kişi okullar tatil olduğu için derslere giremiyorlar, derslere giremedikleri için de ücret alamıyorlar. Bizim süratle parlamentoda 190 bin öğretmenimizin sorununu da çözmemiz lazım. İvedilikle bir kanun teklifi gelmeli, parlamentodan geçmeli, 190 bin kişi derslere giremediği için ücret alamayacak, bunların hakkı bir şekliyle teslim edilmeli.

‘Aile sigortasıyla devlet fakirin, fukaranın yanında olur’

Sosyal devlet diyoruz yani fakirin fukaranın yanında olan devlet diyoruz. Okullar tatil oldu. Yoksul ailelerin çocukları öğle yemeklerini okulda yiyorlardı. Yani devletin desteğiyle yapılıyordu bu. Okullar tatil edildi ve bu çocuklar şu anda evlerindeler.

Biz hiç kimsenin yoksulluğunu teşhir etmeden yoksulluk sorununu çözmeliyiz. Defalarca söyledik aile sigortasıyla bu sorun çözülür. Aile sigortasıyla devlet fakirin, fukaranın yanında olur. Aile sigortasıyla kişinin yoksulluğu teşhir edilmez. Aile sigortasıyla sağ elin verdiğini sol el görmez. O nedenle biz özellikle istirham ediyoruz, bu sorunu aşmak için aile sigortasını hiç beklemeden parlamentoya getirsinler. Yürütme organı getirsin, AK Parti getirsin, koşulsuz destek vereceğiz.

‘Turizmci iki mali yükün kaldırılmasını istiyor’

Alacağımız önlemlerden birisi de Turizm Tanıtma Fonu ve Konaklama Vergisi’nin kaldırılmasıdır. Her ne kadar bir yıl süreyle ertelendiyse de turizmciler bu iki mali yükün kaldırılmasını istiyorlar ve haklılar. Koronavirüsün bütün dünyayı etkilediğini hepimiz biliyoruz. Uluslararası finans kuruluşları bu konuda kaynak ayırdılar. Bu kaynağı değişik ülkelere tahsis edecekler. Türkiye’nin de bu kaynaktan yararlanması için ivedilikle girişimlerde bulunması önemlidir.

‘Her türlü özveride bulunmaya hazırız’

Sorun hepimizin ortak sorunu. Sorun bir insanlık sorunu, sorun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceği sorunu. Hep beraber bu sorunu aşmak için ne gerekiyorsa, hangi çaba gerekiyorsa biz her türlü özveride bulunmaya hazırız. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda yetişmelerini ve büyümelerini istiyoruz. O nedenle bütün vatandaşlarıma yeniden çağrıda bulunuyorum: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun aldığı bütün kararlara koşulsuz hepimiz uyalım. Hep birlikte bu sorunu aklın ve bilimin ışığında aşmaya çalışıyoruz ve aşacağız. Merak etmeyin biz sizin yanınızdayız.