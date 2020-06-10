Kılıçdaroğlu: Belediyelerimiz engellemelere rağmen iyi bir sınav verdi

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin video konferans yoluyla düzenlenen meclis toplantısında belediyelerin salgın sürecinde tüm engellemelere rağmen iyi bir sınav verdiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, il başkanları ve belediye başkanlarıyla toplandıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, gelecek günlerde il ve ilçe belediye başkanlarıyla da bir toplantı yapacaklarını dile getirdi.

Reklam

Sivil toplum örgütleriyle de video konferans yoluyla görüştüklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Bu süreçte belediyelerimiz gerçekten iyi bir sınav verdiler. Bütün belediyelerimiz, yani belde belediyelerimizden tutun büyükşehir belediyelerimize kadar, engellemeler yapıldı ama bütün bu engellemeleri belediye başkanlarımız dert yanmadan, ‘elim kolum bağlandı bir iş yapamıyorum’ demeden aştılar ve başarıyla görevlerini yerine getirdiler. Dolayısıyla ben Parti Meclisinin huzurunda bütün belediye başkanlarına gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler ve bundan sonra da göstermeye devam edecekler.”

Kılıçdaroğlu, belediyelerin, ‘vatandaşla sıcak ve samimi bir diyalog kurulması, kendisine oy versin veya vermesin ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlara el uzatılması, yardım yapılırken onurları ile oynanmaması ve yoksulluklarının afişe edilmemesi’ gibi temel kurallar ile Genel Merkezin aldığı bütün kararlara büyük bir dikkatle uyum gösterdiğini söyledi.

‘Biz bize yeteriz’ kampanyası

CHP lideri, işsizlik sigortası fonunun kaynak olarak kullanılması, motorlu taşıtlar vergisinin şoför esnafı için 2020’de alınmaması gibi öneriler getirdiklerini dile getirdi.

Reklam

Kılıçdaroğlu, ‘Biz Bize Yeteriz‘ kampanyasında toplanan paraların nerelere harcandığının da sürekli sorgulanması gerektiğini de vurguladı.