Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından muhafazakarlara gitmelerini istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına ve örgüte muhafazakar vatandaşlara gidilmesi talimatını verdi. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını ‘örgütün işine karışmamaları’ yönünde uyardı.

Fotoğraf: DHA

Sözcü ve Cumhuriyet’te yer alan haberlere göre, partisinin İzmir’deki belediye başkanları kampının son günündeki basına kapalı toplantıda konuşan CHP lideri, belediye başkanlarından ‘halkla ilişkiler faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasını’ istedi.

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Kılıçdaroğlu’nun, “Kanaat önderleriyle diyalog çok önemli. Bize oy vermeyen, bize mesafeli olan kanaat önderlerine gidin. Muhafazakâr kardeşlerimize gidin. Bu kesimlerin en azından evinde bir çayını için. Taziyeye gidin, esnafa gidin, camiye gidin” dediği belirtildi.

CHP lideri, kurultay süreci kapsamında başlayacak olan ilçe kongreleri öncesi başkanlara şu uyarıyı yaptı: “Belediye başkanı örgüt işine karışıyorsa hastalığa batar. Örgüt işine karışmak kadar yanlış bir iş yoktur.”