Kılıçdaroğlu: Bedava uçak için tank fabrikasını sattılar

Forbes dünyanın en zenginler listesini açıkladı. Bu yıl dolar milyarderi sayısı 2016’dan bu yana ilk kez azalırken, bu milyarderlerin oranı krizden bu yana en yüksek düzeye ulaştı. 2019’da dünyanın en zengini 131 milyar dolar servetiyle geçen yıl olduğu gibi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos olurken, ikinci sırada 96.5 milyar dolar servetiyle Microsoft’un kurucusu Bill Gates oldu.