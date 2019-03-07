Kılıçdaroğlu: Bedava uçak için tank fabrikasını sattılar

Ankara’da muhtarlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasının satılmasını eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya’daki tank palet fabrikasının BMC firmasına 25 yıllığına devredileceğini açıklamıştı.
BMC firması AKP’li Ethem Sancak ve Katarlı işinsanlarına ait. Fabrikanın devrine ilişkin kamuya açık yarışmalı ihale yapılmamıştı.
‘Milliyetçi insan tank fabrikasını yabancıya satmaz’
Fabrikanın satışını eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Tank palet fabrikasını Katarlılara satıyorlar. Milliyetçi dediğiniz adam tank palet fabrikasını yabancılara satmaz. Silah fabrikasını yabancılara satıyorsanız orada her şey biter. Tank palet fabrikasını bugün kurmaya kalksanız değeri 20 milyar dolar. Katarlılara veriyorsunuz, bedava uçak verdiler diye.”