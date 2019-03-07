Kılıçdaroğlu: Bay Kemal olmak için oğluna ‘Paraları sıfırladın mı’ dememek lazım

Aydın’da düzenlenen ortak mitingde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Akşener “Milliyetçiliği ayaklar altına almıştın, kaldırdın mı ayağını” derken Kılıçdaroğlu da “Bay Kemal olmak için oğluna ‘Paraları sıfırladın mı’ memek lazım” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mitingde ilk konuşmayı yapan Akşener, konuşmasına, Erdoğan’ın 18 milyon seçmene ‘terörist’ dediğini savunup “Cumhurbaşkanının ‘terörist’ dediği efeler diyarı Aydınlılar nasılsınız, iyi misiniz?” diyerek başladı.

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‘Onlar yapınca ittifak, biz yapınca çete’

İttifakı ilk Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığını söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Biz bir ittifak yaptık, olduk ‘terörist çete’, bize oy verenler ‘terörist çete’ oldu. 11 milyon oy almış CHP’ye oy veren seçmen var. İYİ Parti’ye oy vermiş 1 milyon. Saadet Partisi ve Demokrat Parti’ye oy vermiş 1 milyon kişi. Çoluğuyla çocuğuyla 30 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ‘terörist’ dediği sözleri hatırlattığımız için bize çok kızmış.”

‘Benimle muhatap olmak için namuslu olmak lazım’

Erdoğan’ın kendisine ‘Bay Kemal‘ olarak hitap etmesine değinen Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: “Bay Kemal olmak için mal varlığını kapı gibi millete açıklamak lazım. Bay Kemal olmak için kul hakkı yememek lazım. Bay Kemal olmak için oğluna telefon açıp ‘Oğlum paraları sıfırladın mı‘ dememek lazım. Bay Kemal olmak için oğlunu bedelli askere göndermemek lazım. Bana ‘Bay Kemal’ diyerek kendine muhatap etmek istiyor, benimle muhatap olmak için namuslu olmak lazım.”

Erdoğan’dan Akşener’e dava

Bugün Mardin’de konuşan Erdoğan “HDP’ye oy veren Kürtlere ‘terörist’ dediğimi söylüyorlar. Avukatlarıma talimat verdim” diye konuşmuştu.

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Bunun ardından da cumhurbaşkanının avukatları Akşener hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ten suç duyurusunda bulunmuştu.