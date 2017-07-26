Kılıçdaroğlu: Başkanlığı savunanlar Akşener’e yönelirse Türkiye kazançlı çıkar

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemine ‘Evet‘ diyelerin parti çalışmalarına başlayan MHP’li muhaliflerden Meral Akşener’e yönelmesinin Türkiye’nin çıkarına olacağını söyledi.

Habertürk’ün haberine göre Kılıçdaroğlu oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve Burak Cop’a, internetten yayın yapan Nasıl Dergi için söyleşi verdi.

Reklam

Adalet Yürüyüşü sırasında kendisine sık sık dayanışma mesajı gönderen Meral Akşener’in parti kurma çalışmalarını nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: “Şöyle düşünmek lazım; demokratik parlamenter sistemi savunan ve bu bağlamda oy alacak bir siyasi yapılanma Türkiye’nin geleceği açısından iyi bir yapılanmadır. Başkanlık sistemini savunanlar ve ona destek verenler oylarının yönünü değiştirip Meral Hanım’a doğru bir eğilime girerlerse bundan, parti demiyorum, Türkiye kazançlı çıkar.”

Başkanlık modelini Türkiye bağlamında düşünmek gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu yine de ‘şerh’ koydu: “Milletvekilliği bağlamında Meral Hanım ayrı bir siyasi yapılanmaya gider ve parti kurarsa bunu bugünden yorumlamak çok doğru değil. Çünkü nasıl bir kadroyla kurulacak, kuruluş amaçları ne? Bunun görülmesi lazım.”

‘Önlem alabilirler’

‘Hayır’ cephesinin 2019’daki seçimlerde stratejisinin ne olacağı sorulan CHP lideri bunu şu an tartışmanın doğru olmadığını belirtirken, stratejilerin erken duyurulması durumunda iktidarın yasa yoluyla önlem alabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “20 Temmuz darbesinden sonra OHAL’le bütün yasaları değiştirme imkânına sahip hükümet. Bugünden biz şu yöntemi kullanacağız dediğimiz zaman onlar bir yasal değişiklikle o yöntemin kullanılmasını engelleyebilirler. Hayır bileşenleri olarak 2019 yaklaştığı zaman yine arka kapı diplomasisi yoluyla nasıl hareket etmemiz gerektiği, nasıl bir strateji uygulamamız gerektiği konusunda kendi aramızda konuşabiliriz. Sonuçta Hayır birleşenlerinin temel özelliği demokratik parlamenter sistemi savunmaları.”

MHP ve HDP’nin ortak paydası demokrasi

Kılıçdaroğlu bu bağlamda ‘Hayır’ cephesindeki MHP ve HDP zıtlığının da ortak paydasının demokrasi olduğunu kaydetti.

“HDP ve MHP’nin farklı uçlarda olduğunu biliyoruz. Ancak sizin de dediğiniz gibi MHP’nin önemli bir kanadıyla HDP, Hayır oyu kullanma konusunda buluştular” diyen Kılıçdaroğlu yine de fazla hayalci olmamak gerektiğini belirtti.

CHP lideri şunları söyledi: “Ama bu buluşma onların aynı parti olacakları, aynı düşünceleri savunacakları anlamına gelmemeli. Bu da çok hayalci bir tavır olur. Bence demokrasi konusunda insanları bir araya getirebiliyorsak, farklı düşüncelerin özgürce ifade edildiği, farklı düşünceler dolayısıyla insanların baskı altına alınmadığı, medya özgürlüğünün olduğu bir ortamı yaratabilirsek… Bu ortamda herkes kendi siyasal düşüncesini aktarma, propagandasını yapma konusunda daha özgür bir ortam bulacak.”

‘Bu sistem adil değil’

Kılıçdaroğlu seçim sisteminin değişmesi gerektiğini de kaydetti: “Bu adil bir yasa değil ve milli irade parlamentoya tam yansımıyor. Diyelim yüzde 40 oy alıyor bir parti ama parlamentoda yüzde 50’den fazla sandalyeye sahip. Bu tablonun değişmesi lazım. Nasıl bir model gelir? Elbette çalışılacak. İktidar cenahı çalışacaktır. Ancak metni görmeden yorum yapmak doğru olmaz.”