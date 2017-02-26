Kılıçdaroğlu, ‘başkanlığı’ Erbakan üzerinden anlattı: Parlamenter rejimden yana tavır aldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının altıncı yılı dolayısıyla yapılan anma programında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erbakan da başkanlık sistemine karşı çıktı. Cumhuriyet ve parlamenter rejimden yana tavır aldı’’ dedi.

Saadet Partisi’nin düzenlediği etkilinlikte genel başkan Temel Karamollaoğlu’nun davetiyle geceye katılan Kılıçdaroğlu’nun yanısıra törende, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da yer aldı.

‘Erbakan örnek olmalı’

Programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın mesajları da okundu.

Karamollaoğlu’nun davetini bir an bile tereddüt etmeden kabul ettiğini söyleyen CHP lideri, diyalog kapısını açmak için atılan her adımın toplumsal birliği sağlayacağını söyledi.

Erbakan’ın bütün siyasetçilere örnek olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Kendisini değil, Türkiye’yi zenginleştirmek amacıyla hareket etti. Onun bu hassasiyeti bugün de bütün siyasetçilere örnek olmalıdır. Rahmetli Erbakan’ın bir diğer özelliği de hak terazisinde doğru bildiğini söylemesi ve hiçbir suçlamadan, baskıdan asla yılmamasıdır” diye konuştu.

Cumhuriyet ve parlamenter rejimden yana tavır aldı

CHP lideri şöyle devam etti: “Bugünlerde şahit olduğumuz Meclis’in yetkilerini kısıtlamaya dönük girişimler, aslında milli gücümüzü yok etme sonucunu doğuracak talihsiz adımlardır. Eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız da olabilir. Önemli olan eksikliklerimizi tamamlamak, yanlışlardan da ders çıkarmaktır. Bütün bunları ortak akılla, parlamenter sistem içinde hep birlikte giderebiliriz. Rahmetli Necmettin Erbakan da başkanlık sistemine bu anlayışla karşı çıktı. Bütün yetkilerin tek elde toplanmasına karşı çıktı. Cumhuriyet ve parlamenter rejimden yana tavır aldı.’’