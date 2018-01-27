Kılıçdaroğlu başbakanlığı uyarmış: ‘ByLock’ manipülasyonunu rapor ettik

‘ByLock’ kullanımı nedeniyle binlerce kişinin hapislere atıldığını hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekim 2016’da ByLock kullanımında manipülasyon olabileceğini başbakanlığa bildirdik ama raporumuzu dikkate almadılar” dedi.

Partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi’ne katılan Kılıçdaroğlu, CHP’nin, manipülasyonlar yoluyla masum insanların da mahkum edilebileceğini saptadığını savundu.

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Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “CHP, sorumluluk gereği bunu başbakanlığa bildirdi. Raporumuz hiç dikkate alınmadı. 2017’de geldiğimiz nokta binlerce kişinin boşu boşuna mahkum edildiği, hapse atıldığı. Uyaran parti CHP, raporlayan CHP, başbakanlığa bildiren CHP, uyuyan kim başbakanlık. Masum insanları hapse atan kim? Mevcut hükümet ve yargı. Manipülasyon yapılabileceğini söyleyen hakimler sürüldü.”