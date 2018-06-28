Kılıçdaroğlu ‘Başarılıyız’ derken: CHP’li Torun’a göre seçim kaybedildi, mazereti yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 24 Haziran seçimleriyle ilgili, “Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok, başarılı değiliz” dedi.

CHP’nin 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerde yüzde 25.3 oranında olan oy oranı, 24 Haziran’da 22.6’ye düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçları yorumlarken, “AKP’ye yedi puan kaybettirdiler. Tüm baskılara, şantajlara rağmen. 49.5 olan oyları, 42.5’a düştü. Bu bizim için önemli bir başarıdır. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti. Parlamento çoğunluğunu kaybettiler” demişti.

Reklam

Ordu’da CHP Fatsa ilçe başkanlığında açıklamalarda bulunan yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise seçimlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok. Seçim sonuçsa istediğimiz sonucu alamadık. Tabii ki karşımızda bir parti devleti, havuz medyası, yandaş sermaye ve devletin her imkanı vardı. Biz bu güçlere karşı alnımızın teriyle, emeğimizle kazandığımız imkanlarımızı seçim çalışmalarımızda kullandık. Hepsi helal paralarla yapıldı. Kutsal bir mücadele örneği verdik. İnanıyoruz ki bu mücadelemiz devam ettiği sürece başarılı olacağız. Haklıyız ve vatandaşlarımıza hep doğru şeyler söylüyor ve yapıyoruz. Bizler otel lobilerinde, avukatlık bürolarında kurulmadık. Bizler savaş meydanlarında kurulduk. Seçimlerden kötü sonuç aldık fakat yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başarılı değiliz fakat eksiklerimizi, yanlışlıklarımızı tekrar değerlendirerek sekiz ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere daha güçlü bir şekilde hazırlanmak zorundayız.”