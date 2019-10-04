Kılıçdaroğlu, Bahçeli’ye ‘Atatürk milliyetçiliği’ ile yanıt verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP’yi ve kendisini suçlayan bugünkü yazılı açıklamasına, ‘Atatürk milliyetçiliği’ vurgusu yaparak yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 2015’de Süleyman Şah türbesi kaçırılırken sadece kendisinin tepki gösterdiğini hatırlatarak, söz konusu milliyetçilik anlayışında ‘vatan toprağının kaybedilmesinin’ yeri olmadığını vurguladı.

Fotoğraf: DHA

Bolu’nun Kıbrısçık ilçesini ziyaret ederek halka seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

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“CHP, Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu, Atatürk’ün kurduğu bir partidir. Bize güzel bir miras devretti. Nedir o miras? Cumhuriyettir. Nedir o miras? Kadın erkek eşitliğidir. Milliyetçiliktir, devletçiliktir. Bunların tamamı bize miras olarak kalmıştır. Bizim milliyetçilik anlayışımız kafatası milliyetçiliği değildir. Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk’ten gelir. Bizim milliyetçilik anlayışımız ezelinde devam eder. Bizim milliyetçilik anlayışımız şudur: Mısır’daki sağır sultan da duysun, bizim milliyetçilik anlayışımızı Kıbrıs’ın Beşparmak Dağlarına, Akdeniz sularına yazmışız. Bizim milliyetçilik anlayışımızda vatan toprağını kaybetmek yoktur. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken niye kimse konuşmuyordu da tek ben konuşuyordum? O toprak bizim toprağımızdır. Kimse toprağını terk edemez. Bu ülkenin çakıl taşı için göğsümüzü siper ederiz bunu herkes böyle bilsin.”

Kılıçdaroğlu, milliyetçilik anlayışlarının, herkesin karnı tok ve huzur içinde yaşaması olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Alın terine değer vermek vardır bizim milliyetçilik anlayışımızda. Üretecek bir ülke, alın teri dökecek. Memleketi gidip de Londra’da bir avuç tefeciye teslim ederseniz siz milliyetçi olamazsınız. Çünkü borç alan demir alır. Biz kimseden borç dilenmeyiz. Bizim kitabımızda yoktur bu. Biz otururuz çalışırız üretiriz kazanırız ve dünyaya satarız. Bizim milliyetçilik anlayışımız budur. Gerekirse kadın ve erkek çalışacağız, 24 saat çalışacağız üreteceğiz ve ülkeyi ele güne teslim etmeyeceğiz. Buradan yola çıktığımızda Türkiye kazanır. Bundan yola çıkarsak bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Milliyetçilik anlayışımızda ne var. Bayrak benim bayrağım, vatan benim vatanım. Bayrağıyla vatanıyla sorunu olmayan herkesin benim başımın üzerinde yeri vardır. Hangi partiden olursa olsun. Biz hep böyle geldik böyle gidiyoruz. Vatandaşa da hizmeti böyle yapacağız.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yazılı bir açıklama yaparak ‘CHP’nin tamamıyla kontrolden çıktığını, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulduğunu, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaştığını’ iddia etmişti. Uzun süredir kamuoyunun önüne çıkmayan MHP lideri, CHP’yi ‘vatana ve millete alenen karşı tavırda’ olmakla suçlamıştı.