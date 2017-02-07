Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım’a sordu: Arzu edip alamadıkları karar var mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği teklifini ‘işbirliği‘yle referanduma götüren AKP ve MHP liderlerine sordu: “Arzu edip alamadıkları karar var mı? Şimdi başbakanlığı kapatıyorlar. Bunlar neyi yapamadılar?”

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

AKP’nin neden ‘Evet’ dediğini kendisinin de bilmediğini ve yurttaşlara da anlatamadığını savunan CHP lideri, Başbakan Binali Yıldırım’ın “PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor, onun için ‘Evet’ diyoruz” çıkışını da eleştirdi.

‘Erdoğan konuşmasının saatini değiştirdi’

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Ar damarı denen bir şey var! Ben merak ediyorum. Bunlar Oslo’da yok muydu? Dolmabahçe’de bunlar beraber oturmuyorlar mıydı? Habur’da yan yana değiller miydi? Kimi suçluyorlardı? ‘Apoyla görüşen şerefsizdir’ diyordu sonra ‘Ben gönderdim’ diyordu. ‘Ne istediniz de vermedik’ diyen kimdi ya! CHP’nin genel başkanı mı? Parsel parsel sattınız, bunu da siz söylediniz! Onlar bu milleti ayıracaklar biz ayırmayacağız. ‘Evet’ diyen de ‘Hayır’ diyen de bizim başımızın üzerindedir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) toplantısında yapacağı konuşmanın 12.30’dan CHP grup toplantısının yapılacağı 13.30’a alındığını belirten Kılıçdaroğlu, “Bu korkunun ifadesidir. Bizi kimse dinlemesin diye! İnadına sokak sokak, tarla tarla gezip anlatacağız” diye konuştu.

CHP ve ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan kesmin tahrik edileceğini savunan Kılıçdaroğlu, hiçbir kavganın içine girmeyeceklerini söyledi.

‘Sorun Kılıçdaroğlu’nun sorunu değil!’

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “15 yıldır çıkaramadığınız bir kanun oldu mu? O zaman bu değişikliğin sebebi ne? Neden parlamento yetkisini bir kişiye devrediyor? Bunu herkese sorun. Şimdi tek adam rejimi getiriyorlar. Yargıyı kime teslim ettiler? FETÖ terör örgütüne… Devleti teslim alıp paralel devlet kullandılar. Arzu edip alamadıkları karar var mı? Şimdi başbakanlığı kapatıyorlar. Bunlar neyi yapamadılar? Bu sorunun cevabı yok. Bu ikisi en temel sorudur. Binali beye ve Sayın Bahçeli’ye de soruyorum. Sorun Kılıçdaroğlu’nun sorunu değil! Hepimizin sorunu!”

Toplantıyı, Cumhuriyet gazetesine düzenlenen operasyonda tutuklanan isimlerin eşleri de takip etti.

‘Olur’ üzerine iddianame hazırlayacaklar’

Tutuklu isimler hakkında 100 gündür iddianame hazırlanmadığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Nasıl bir adalet… Belli ki bir yerden talimat bekliyorlar. Bir yerlerden olur bekliyorlar. ‘Olur’ üzerine iddianame hazırlayacaklar. Veya suçlayacakları hiçbir materyal yok. Hiçbir şey yok. O zaman iddianameyi geciktirerek gözdağı vermek istiyorlar. Öyle anlaşılıyor” dedi.