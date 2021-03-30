Kılıçdaroğlu, Bağış’ı andı: Hırsızı büyükelçi yaptıktan sonra…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘pudra şekeri’ vakasından bahsederken eski bakan yeni büyükelçi Egemen Bağış’ı andı: “Hırsızı büyükelçi yaptıktan sonra…”

Bağış, örtbas edilen 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında adı geçen dört bakandan biriydi. Bağış Kasım 2019’da Çekoslavakya’ya büyükelçi olarak atanmıştı.

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Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ‘kokain çekerken’ görüntüsü çıkıp ifadesinde “Pudra şekeriydi” diyen AKP genel merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’na da değindi.

CHP lideri şöyle konuştu: “AKP personeli genç… Bakıyor etrafındakilere, üstündekilere… Hepsi safahat aleminde yaşıyor… Ben de yaşayayım diyor. Siz hırsızı büyükelçi yaptıktan sonra… Hırsızı büyükelçi yaparken Türkiye’nin itibarını sıfırladınız zaten…”