Kılıçdaroğlu, asker ölümlerini böyle karşıladı: Belli acılara katlanmak gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’de yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ harekatında yaşanan asker ölümlerine katlanmak gerektiğini söyledi.

AA’ya konuşan Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren askerlere üzüldüğünü belirtse de, “Keşke hiç şehidimiz olmasa ama eğer Türkiye kendi geleceğini güvence altına almak açısından böyle bir operasyon başlatmışsa, belli acılara katlanmak gerekiyor” dedi.

Dış politikanın ‘milli’ olması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Türkiye olarak bütün şehitlerimizi anıyoruz, Allah’tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Umarız bundan sonraki operasyonlarda şehitler gelmez, Türkiye bölgesinde etkin ve güçlü bir ülke konumunu sürdürmüş olur.”

Şu ana kadar El Bab’da 37 Türk askeri hayatını kaybetmişti. Ölümlerin 16’sı iki gün içerisinde gelmişti.

Öte yandan IŞİD, iki Türk askerinin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü video ve fotoğraflar yayınlamıştı. Bunun ardından sosyal medyaya ‘kısıtlama’ uygulanırken, görüntüler dehşet uyandırmıştı.

‘Dış politikada düzelme var’

Dış politikada son dönemde düzelme olduğunu savunan CHP lideri, “Dış politikada bir düzelme var, özellikle Suriye konusunda. Geç kalmış bir düzelme var. ‘Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı’ sözleri iktidar yetkilileri tarafından dile getiriliyor, biz bunu öteden beri dillendiriyorduk” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Umarız bütün bu acılar unutulur, bütün bu yanlışlardan dönülür ve Türkiye, Ortadoğu’da eski günlerde olduğu gibi barışın egemen olduğu, sözünün dinlendiği saygın bir ülke konumuna yeniden kavuşmuş olur” diye konuştu.

Erdoğan, da ‘Maalesef birkaç şehidimiz oldu’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdooğan da son haberler üzerine ise şunları söylemişti: “Şu anda El Bab tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor ve canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda tabii maalesef birkaç şehidimiz, yaralılarımız oldu ama artık El-Bab’ın Halep’le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El-Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El-Bab’ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur.”