Kılıçdaroğlu: Artık biz söylüyoruz, Erdoğan cevap veriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la pozisyonlarının değiştiğini belirterek, “Eskiden o söylerdi biz cevap verirdik. Şimdi biz söylüyoruz o cevap veriyor” dedi.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın lideri olduğu AKP’nin grup toplantılarını değişen bu pozisyona uygun olarak CHP’nin toplantısından sonraya aldığını söyledi.

Reklam

CHP lideri şöyle konuştu: “Sabah akşam ‘Acaba Kılıçdaroğlu ne diyecek, ben arkadan ne diyeceğim’ diye düşünüyor. Peki, ne söylüyor? Hiçbir şey!”

Kılıçdaroğlu’nun ülke gündemindeki konulara değindiği söyleşide öne çıkan ifadeleri şöyle:

‘Vatandaşlar İdlib’de ne yaşandığını bilmiyor’

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, İdlib’de tam olarak ne yaşanıyor, bilmiyor. Askerlerimizin dahi nasıl şehit düştüğünü Rus kaynaklarından öğreniyoruz. Oysa tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı dahi, Suriye’nin tamamından daha değerli.”

Reklam

Yaşananlar savaş ise bundan milletimizin, milletimizin egemenliğini temsil eden TBMM’nin neden haberi yok? Siyasi iktidarın acilen TBMM’ye bilgi vermesi gerekiyor.”

Kavala’nın tutuklanması ve Gezi davası

“Gezi, Türkiye’nin yetişmiş genç kuşağının kendi ülkesine, doğasına, yaşadığı kente sahip çıkma mücadelesidir. Bir aydınlanma mücadelesidir. Gezi’nin bir başka özelliği de baskıcı rejime, diktatöre boyun eğdiren, diz çöktüren bir eylemdir. Osman Kavala ve benzerleri üzerinden intikam almaya çalışıyorlar. FETÖ’cülerin mağduru olmuş kişileri, bugün FETÖ ile ilişkili göstermek, kendi ayıplarının, yanlışlarının, ‘siyasi ayak’ olma durumlarının üstünü örtmek için suçluyorlar.”

Darbe tartışmaları

“Ekonomi perişan vaziyette. Mutfaklarda gerçekten yangın var. İşsizlik almış başını gidiyor, Türkiye’nin gerçek gündemi bu. Darbe falan filan… Ne darbesi Allah aşkına? Bana kim çıkıp da darbeler bu ülke için yarar getirmiştir diyebilir? Tartışma tamamen AK Parti’nin gündemi saptırmak, yeni bir mağduriyet alanı yaratmak istemesiyle ilgili.”

‘Yanlış algıları büyük ölçüde kırmayı başardık’

“Demokrasiyi, insan haklarını, adaleti merkeze alan çabalarımız sayesinde CHP’nin kapısından içeri girmemiş kişiler, bize mağduriyetlerini iletmeye başladılar. CHP’li olmayanların tamamına ulaştık dersek doğru değil tabii ki. Ama yanlış algıları büyük ölçüde kırmayı başardık. Hayatı boyunca CHP’nin önünden geçmeyen kişilere bile ulaşmaya çalıştık. Onlara sadece sorunları değil, bunları nasıl çözeceğimizi de anlattık. Dolayısıyla hep eleştiren CHP değil, her soruna çözüm üreten CHP noktasına geldik bu süreçte. 31 Mart yerel seçim başarısı bunun bir sonucudur.”

‘Oy oranımız artıyor’

“Artıyor tabii, bu bizi mutlu ediyor. Oyu artırmak kolay değil. Yarın seçim olacakmış gibi 24 saat çalışıyoruz. Toplumu sağ-sol diye ayırmanın bugün için doğru olmadığını, demokrasiyi savunanlar ve savunmayanlar olarak ayrıştığımızı düşünüyorum.”

‘Bir kuşağı heba ettik’

“Hiçbir aile çocuğunun eğitiminden memnun değil. AKP seçmeni dahil. Eğitim sistemimiz 4+4+4 ile bir facianın içine sokuldu. Bakın bu sistem Milli Eğitim Bakanı ile görüşülmedi, eğitim şûrasında görüşülmedi, kalkınma planlarında yoktu. Bakanlar Kurulu’nda görüşülmedi. Beş AKP milletvekili bu teklifi verdi, hiçbiri eğitimci değildi. Eğitim politikasının nasıl bir felakete sürüklendiğini bununla gördük. Bir kuşağı heba ettik.”

‘İttifakın büyüyeceği kanısındayım’

“Ben zaman içinde demokrasi için kurduğumuz ittifakın büyüyeceği kanısındayım. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de bize göre bir sağ-sol siyaseti yok. Demokrasiden yana olanlar – otoriter rejimden ve bu otoriter rejimin yarattığı popülizmden yana olanlar var. Temel ayrım bu. Sağ-sol ayırımının çok daha ötesinde öncelikle demokrasiyi hep birlikte inşa etmeliyiz, bu ortak payda üzerinde açacağımız yoldan bu ülkenin tüm demokratları yürümeli.”

‘Erken seçim beklemiyorum’

“Beklemiyorum. Çünkü erken seçime karar verecek tek bir kişi var. O da Erdoğan… Erdoğan erken seçime gidelim dediği zaman parlamentodan erken seçim kararı çıkar. “

CNN Türk kararı

“Biz CNN Türk’ün yayın politikasına müdahale etmiyoruz. İstedikleri gibi yayın yapabilirler. Biz çıkmama kararı aldık. Arkadaşlarımızın çıkmasıyla ilgili ihraç istemimizin arkasında, CNN ile ilgili kararımızın MYK kararı oluşu var. Eğer bir partilimiz ‘Ben MYK kararını tanımıyorum’ diyorsa o partili değildir, o zaman partiden ayrılması lazım.”

‘Atatürk’üm mirasını yok etmek istiyor’

“İş Bankası meselesi darbe dönemlerinde CHP’nin hep yaşadığı bir gerçektir. Kenan Evren ve arkadaşları ne yaptıysa Erdoğan da aynı şeyi yapıyor. Erdoğan, Atatürk’ün mirasını bir şekilde yok etmek istiyor. Bütün amacı bu…”