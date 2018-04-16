Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu anketten aktardı: AKP’lilerin yüzde 55’i ‘tarafsız cumhurbaşkanı’ istiyor

Share10
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 10

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anketlere göre, AKP seçmeninin yüzde 55’inin ‘tarafsız cumhurbaşkanı’ndan yana olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan Kılıçdaroğlu, ‘tek adam rejimi’ne AKP tabanından da, parti içinden de çok sert eleştiriler olduğunu savundu.

Reklam

Müsteşarların başbakan ve bakanlar yerine doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la irtibata geçtiğini söyleyen CHP lideri, üst yönetimde ‘ciddi bir rahatsızlık’ olduğunu söyledi ve ekledi: “İlerde sorunların çok daha fazla olacağını devlet bürokrasisi de görüyor.”

Kılıçdaroğlu, anket sonuçlarını paylaştığı sözlerini şöyle bitirdi: “Kamuoyu araştırma şirketinin sonuçları da, AKP’ye oy veren seçmenlerin bugün yüzde 55’inin, ‘tarafsız cumhurbaşkanından yana’ olduğunu gösteriyor. Yani, onlar da taraflı cumhurbaşkanı istemiyorlar.”

Reklam

Piar Araştırma: Akşener, Kılıçdaroğlu ile anlaşmazsa belediyeleri Erdoğan alır

Ankara Analitik anketi: Erdoğan’a oy veren AKP’liler yüzde 46, HDP’liler ‘Gül’ diyor

AKP’nin anketlere itirazı var: Bizim tek başımıza oyumuz yüzde 52

Metropoll anketi: Erdoğan’a onay 49.8, MHP’lilerin yüzde 45’i ‘ittifak’ istemiyor

KONDA’dan CHP’lilere seçim sunumu: Türkiye’de yüzde 45’in partisi yok

Kulis: İktidar çevrelerine göre AKP-MHP ittifakının oy oranı yüzde 43

Kılıçdaroğlu ‘cumhur ittifakı’nın oyunu açıkladı: Yüzde 43.5

PİAR anketi: İkinci turda Akşener’in şansı Kılıçdaroğlu’ndan yüksek

Kulis: Bahçeli’yle görüşen Erdoğan, MHP’nin oy artışını gösteren anketleri gösterdi

Kulis: AKP’nin elindeki anketlerde MHP’nin oy oranı yüzde 9-10 aralığında

Akşener’in iddiası: İYİ Parti’nin oy oranı kararsızlar dağıtılınca yüzde 22

ANAR’ın anketi: AKP ve CHP geriledi, MHP baraj altı

Share10
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 10

SON HABERLER

Karar’ın iddiası: Almanya, Öksüz için tutuklama kararı çıkardı

  Karar gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz’ün görüldüğü yerde yakalanıp tutuklanacağı öne sürüldü. Adil Öksüz’ün, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçtığı öne sürülmüştü. Bazı görgü tanıkları, Öksüz’ü Almanya’da gördüklerini belirtmişti. İddialar, hükümet tarafından Almanya’ya sorulmuş, Öksüz’ün derhal yakalanarak Türkiye’ye iade edilmesi istenmişti. Karar’dan Büşra […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...