Kılıçdaroğlu anketten aktardı: AKP’lilerin yüzde 55’i ‘tarafsız cumhurbaşkanı’ istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anketlere göre, AKP seçmeninin yüzde 55’inin ‘tarafsız cumhurbaşkanı’ndan yana olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan Kılıçdaroğlu, ‘tek adam rejimi’ne AKP tabanından da, parti içinden de çok sert eleştiriler olduğunu savundu.

Reklam

Müsteşarların başbakan ve bakanlar yerine doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la irtibata geçtiğini söyleyen CHP lideri, üst yönetimde ‘ciddi bir rahatsızlık’ olduğunu söyledi ve ekledi: “İlerde sorunların çok daha fazla olacağını devlet bürokrasisi de görüyor.”

Kılıçdaroğlu, anket sonuçlarını paylaştığı sözlerini şöyle bitirdi: “Kamuoyu araştırma şirketinin sonuçları da, AKP’ye oy veren seçmenlerin bugün yüzde 55’inin, ‘tarafsız cumhurbaşkanından yana’ olduğunu gösteriyor. Yani, onlar da taraflı cumhurbaşkanı istemiyorlar.”