Kılıçdaroğlu: Anketlerde İYİ Parti-CHP ittifakı yüzde 40’ı geçiyor

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bazı özel şirketlerin son anket sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Anket sonuçlarında İYİ Parti ile CHP’nin oy oranı yüzde 40’ı geçiyor” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA

CHP’nin önceki günkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun, “Seçimden zaferle çıkacağız. İnancım tam. Biz kazanacağız. Ekonomi felaket durumda, baskı ortamı var. Bu nedenlerle halk çok büyük bir tokat atacak” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

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Yoksullukla mücadele kapsamında belediye başkanlarına sundukları projelerin öne çıkartılmasını istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Yoksulluğu yok etmek CHP’nin ödevidir. Çocuklar yatağa aç değil, tok girmelidir. Babalar çocuklarına pantolon alamadı diye kendini öldürmemeli. İnsanlar kendini yakmamalıdır. Biz bu noktada üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeliyiz” diye konuştuğu belirtildi.