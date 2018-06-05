Kılıçdaroğlu anket paylaştı: İnce’nin oyu yüzde 29-30 bandında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oyunun yüzde 29-30 bandında olduğunu söyledi.

CNN Türk’te canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İnce’nin ikinci turda cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

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“Bu ülkede ’80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım’ diyen kişinin cumhurbaşkanı olması lazım” diyen CHP lideri, cumhurbaşkanının her yurttaşa eşit düzeyde bakmasının gerektiğini, İnce’nin başından beri bunu söylediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, “Muharrem İnce rüzgarı esiyor. Biraz anlatabilir misiniz? Bu rüzgar nasıl bir rüzgar, anket sonuçları Muharrem İnce’nin 10 puan yükseldiğini gösteriyor. Ne diyorsunuz?” sorusuna “29-30 bandında görünüyor” yanıtını verdi.