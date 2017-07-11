Kılıçdaroğlu Ankara’ya döndü: Bu kadar yolu nasıl yürümüşüm?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün sona ermesinin ardından 27 gün sonra Ankara’daki evine döndü: “Eve kavuşmanın huzuru içindeyim.”

Kılıçdaroğlu, Ankara’ya dönerken karayolunu tercih etti.

Reklam

CHP lideri, “27 gün sonra evime dönüyorum. Evime geldim, huzurluyum. E-5 karayolu üzerinden geldim. Yürüdüğüm yerleri bu sefer arabayla geçtim. ‘Bu kadar yolu nasıl yürümüşüm?’ diye zaman zaman arkadaşlarıma sordum. Eve gelmenin eve kavuşmanın huzuru içindeyim. Umarım benim duyduğum huzuru Türkiye’deki bütün vatandaşlarım duymuş olur” dedi.

Bulak köyünü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ikram edilen çiğ köfteden yedi. Kılıçdaroğlu ile sohbet eden köylüler, “Maşallah ben olsam yürüyemezdim. Helal olsun dünya rekoru kırdınız. Halkın lideri oldu şimdi” dedi.

“Kaç kilo verdiniz?” sorusunu “Fazla vermedim. 3.5 buçuk kilo civarında” diye yanıtlayan CHP lideri, evinde dinlemeye çekildi.