Kılıçdaroğlu ‘Allah askerimize yardımcı olsun’ deyince: Alkış ve protesto

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya’da yaptığı konuşmada Afrin harekatına katılan askerlere destek verince hem alkışlı destek hem de protestoyla karşılaştı.

Kılıçdaroğlu, Almanya’nıın Wuppertal kentinde Günay Çapan’ın sponsorluğunu üstlendiği Nebil Özgentürk’ün hazırladığı 56 yıllık göçün öyküsü ‘Bizim Hikayemiz’ adlı belgeselin galasına katıldı.

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Aynı etkinlikte, Nazım Hikmetin’in 116’ncı doğum günü de kutlandı. Etkinliğin gerçekleştirildiği salonun sahnesine Türk ve Alman bayrakları asılırken, salonun bir yanına geçen yıl hayatını kaybeden Tarık Akan’ın, diğer bir yanına da Atatürk resmi kondu.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz, kardeşçe yasamak istiyoruz. Bir arada yasamak istiyoruz. Farklı kültürlerimiz, farklı inanlarımız, farklı kimliklerimiz, farklı yaşam tarzlarımız olabilir. Ama biz bir arada, huzur içinde yasamak istiyoruz. Nerede olursak olalım, ister Almanya’da, ister Hollanda’da, İster İngiltere’de, ister Amerika’da nere olursak olalım, Anadolu’nun bir parçasıyız. Kadim bir kültürün parçasıyız, engin ve zengin bir kültürün parçasıyız. O zengin kültürü yasamak ve yasatmak istiyoruz. dolayısıyla yediden yetmişe, biz ülkemizde huzur istiyoruz.”

‘Afrin’de kahraman askerimiz var’

Türkiye’nin içinde veya dışında yaşanan olaylar, yeni acıları gündeme getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Biz burada konuşurken Afrin’de çarpışan kahraman askerlerimiz var” deyince salondan büyük alkış aldı.

Kılıçdaroğlu daha sonra “Biz burada acıları paylaşırken, acıları yasayan anneler var Türkiye’de. Hiçbir annenin acı çekmesini istemiyoruz. Bugün Afrin’de çarpışan askerlerimize, sadece ve sadece şimdilik, şu dileklerde bulunabiliriz. Allah onların yardımcısı olsun” dediğinde ise salonda protesto sesleri yükseldi. Birkaç kişi de yerinden kalkıp salon dışına doğru yürüdü.

Milletvekili Akbulut salonu terketti

Deutsche Welle’nin haberine göre, salonu protesto amacıyla terkedenler arasında Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut da var. Haberde bazı seyircilerin Kılıçdaroğlu’nu protesto için ‘Savaşa Hayır’ sloganları attığı da belirtildi.

‘Emperyal güçler çekilmeli’

Konuşmasına ara vermeden devam eden Kılıçdaroğlu’na yeniden alkış destekleri geldi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Belgeselde izledik, Yılmaz Güney’in dediği gibi… ‘Ya kazanacağız, ya kazanacağız.’ Bunun başka yolu yok. Emperyal güçlerin Ortadoğu’dan çekilmesini istiyoruz. Emperyal güçlerin Ortadoğu’yu silahlandırmasına da karşıyız. Ortadoğu’da akan her kan bizim kanımızdır, her göz yaşı bizim göz yaşımızdır. Bu gerçeği hep birlikte haykırmak zorundayız. Barışı kendi bölgemize getirmek zorundayız. Birilerine kardeşi kardeşe, kırdırmamak zorundayız, bunun mücadelesini yapmak zorundayız.”