Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesi: ‘Darbe hukukundan arınmayı konuştuk’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parlementer sisteme dönüşün yol haritasını görüştü.

Akşener geçen hafta ‘millet ittifakı’ çatısı altındaki CHP ve Saadet Partisi’nin genel başkanlarına seçimden sonra parlamenter sisteme geri dönülmesine ilişkin sürecin yol haritasını oluşturmak üzere görüşme çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu bu kapsamda CHP genel merkezinde Akşener’le bir araya geldi.

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Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında İYİ Parti şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı alındıktan sonra, parlamentoda çoğunluk sağlanınca, ki öyle görünüyor, parlamenter sisteme dönüşle ilgili çalışmaların başlatılması hakkında bir önerim oldu. Sayın Temel Karamollaoğlu’na da ilettim. Şimdi de millet ittifakının liderleri olarak Kılıçdaroğlu ile değerlendirmeler yaptık.”

Kılıçdaroğlu ise seçim çalışmalarının sorunsuz ve başarıyla yürüdüğüne dikkat çekerekşöyle konuştu: “Sayın genel başkana teşekkür ediyorum. Bütün engellemelere, hükümetin baskılarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve Meclis’i daha güçlü kılmak anlayışıyla yola çıktı. Birlikte yerine getireceğiz, birlikte parlamenter sistemi nasıl güçlendireceğimizi, Türkiye’nin önündeki engelleri nasıl kaldıracağımızı, tüm hukuksal sistemi darbe hukukundan nasıl ayıracağımızı konuştuk. Sayın genel başkana bir kez daha teşekkür ediyorum.”