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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu AKP’yi kale almadı: Rakibimiz artık YSK

CHPH Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran’daki İstanbul belediye başkanlığı seçimini kastederek, “Rakibimiz Yüksek Seçim Kurulu (YSK)” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Çalar Saat’ programında soruları yanıtladı.

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YSK’nın istanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karara yönelik eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu “İradesini bir yerlere kiralamış olan, aklını, vicdanını kiralamış olanların yaptıkları bir uygulama bu. Bunun yargıçlıkla, hukukun üstünlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar vicdanlarını kararttılar” diye konuştu.

YSK Başkanı Sadi Güven’in seçim yenileme kararına muhalif kalmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulunca Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Tabii ki önemli. Belki vicdanı rahatsız. Yargıç olduğu için, ‘Biz bir karar alıyoruz ama bu kadar da olmaz’ deyip herhalde reddetti. Ben YSK’ya kesinlikle güvenmiyorum. Bizim rakibimiz artık YSK’dır. YSK milletin iradesine darbe yapmıştır.”

Kılıçdaroğlu sandıklara sahip çıkılması konusunda kimsenin endişesi olmaması gerektiğini söyledi.

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