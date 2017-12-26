Kılıçdaroğlu ‘Ak Saray’ı hatırlattı: Linç edilen erler konusunda söz vermişlerdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin bastırılmamasının ardından, askerleri linç edenlerin cezalandırılacağına dair söz verildiğini hatırlattı.

696 sayılı KHK’yla ‘15 Temmuz darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler’e müdahale eden sivillere cezai sorumsuzluk getirilmesi ise gündemin bir numaralı tartışma konusu.

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AKP ve hükümet, bu maddenin sadece 15-16 Temmuz’u kapsayacağını söylese de bu açıklama henüz kamuoyunu tatmin etmiş değil.

‘Bunu geçmişte darbeciler de yapmıştı’

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek’e konuşan Kılıçdaroğlu darbe girişiminde 1’inci köprüde askerlere uygulanan şiddeti hatırlatarak, kısa süre sonra ‘Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle yaptığı görüşmeyi hatırlattı.

CHP lideri şöyle devam etti: “15 Temmuz günü, ellerinde silah, mermi olmayan erler linç edilmişti. Onların ne kabahati vardı? Komutanlar yönlendirmişti. Saray’a gittiğimde bu konuyu gündeme getirip soruşturulmasını istemiştim. (Tayyip) Erdoğan, (Binali) Yıldırım, (Devlet) Bahçeli, İbrahim Kalın, hepsi oradaydı ve hak vermişlerdi. Bahçeli daha sonra linç edilen erler konusunda çok sert bir açıklama yapmıştı. O linç olaylarının soruşturulacağına dair söz vermişlerdi. Sözlerini tutmadıkları gibi şimdi linci yapanlara ömür boyu dokunulmazlık veriyorlar. Hatta daha doğrusu af getiriyorlar. Bu Anayasa’ya da aykırıdır. Böyle bir af düzenlemesi için TBMM’de nitelikli çoğunluk gerekir. Bunlar KHK ile af getiriyorlar.”

Bahçeli ne demişti?