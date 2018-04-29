Kılıçdaroğlu açıkladı: İYİ Parti’ye geçen vekiller CHP listelerinden aday gösterilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik düzenlemesinin yapılmasının şu an için gündemde olmadığını belirtirken “Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır” dedi. Erdoğan, Özbekistan’a gitmeden önce Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine “Yani ben müsaadelerinizi alarak bu […]