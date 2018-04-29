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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu açıkladı: İYİ Parti’ye geçen vekiller CHP listelerinden aday gösterilecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekilinin partilerine dönüp aday listelerinde yer alabileceklerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

15 CHP’li milletvekili geçen hafta İYİ Parti’ye katılmıştı. Transferlerin amacı genel seçimlere katılmasının engellenmesinden kaygı duyan İYİ Parti’nin TBMM’de grup kurması sağlanarak 24 Haziran oy pusulalarında yer almasının garantiye alınmasıydı. CHP transferleri “Demokrasi kazansın” diyerek duyurmuştu.

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Marmaris’te düzenlenen ‘Anadolu Medyası Buluşuyor’ toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu “Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler” dedi.

‘Demokrasi kazansın’: Seçime katılabilsin diye 15 CHP’li İYİ Parti’ye geçiyor

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