Kılıçdaroğlu: 700 haftadır bu annelerin hiçbiri kimsenin canını incitmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beyoğlu’nda Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eyleminin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Gözaltında zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, bugün Taksim Meydanı’nda 700’üncü kez bir araya gelmek istemiş ancak polis eyleme izin vermemişti.

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Polis saldırısında aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

‘Verilen sözler tutulmadı’

Kılıçdaroğlu, Eski CHP Genel Başkan İletişim Koordinatörü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Basın Konseyi kurucusu gazeteci Baki Özilhan’ın Ankara’daki Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Kılıçdaroğlu, saldırı haberini duyduğunda derin bir üzüntü yaşadığını belirterek annelerin 700 haftadır çocuklarının mezarlarının nerede olduğunu sorduklarını dile getirdi.

“Bir anne için bundan daha büyük bir talep olabilir mi?” diyen CHP lideri, annelerin “Ya mezarını bulun, kemiklerini bize verin bari. Hiç değilse mezarının başına gidip bir dua okuyayım, çiçek koyayım” dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anneler daha önce başbakanlık döneminde sayın Erdoğan’la da görüştüler. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu anneleri anlamak lazım. Anneleri anlamayan bir evlat olabilir mi? Hepimizin annesi var. Anneler için evladın ne kadar değerli olduğunu bütün evlatlar bilir. Bu anneleri baskı kurmak, şiddet uygulamak, copla biber gazıyla bu anneleri perişan etmek… İnsanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım ne gerekiyorsa. Hiçbirisi yok bunların. Emin olun yani. Son derece üzgünüm. Anneler adına üzgünüm. Biz onları anlamak zorundayız. Bu annelerin çocuklarını kim katletti? Devletin görevi, onları katledenleri bulmak. Siz bulmuyorsunuz, özrünüz kabahatinizden büyük ve kalkıyorsunuz, bu annelerin üzerine baskı kuruyorsunuz. 700 haftadır bu annelerin hiçbiri kimsenin canını incitmedi. Kimseye bir fiske bile vurmadı. Çünkü bunlar anne. Bunların haklı talepleri var. Devletin varlığı niçin? Devlet neden vardır? Adaleti sağlamak için. Bunlar adalet istiyorlar. ‘Bizim çocuklarımızı kim öldürdü?’ diye soruyorlar. Bir insanın gözü bu kadar kara olamaz, bir devlet bu kadar kötü yönetilemez. Dikta yönetimlerinde ancak buna benzer olaylar olur. Biz de boşuna ‘Bir dikta yönetimi var’ demiyoruz. Bütün bu olaylar bütün dünyanın gözünde Türkiye’nin itibarını sarsıyor.”