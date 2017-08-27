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Kılıçdaroğlu, 57’inci Alay’ın yolunda yüzlerce kişiyle birlikte yürüdü

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CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı’nın ikinci gününün sabahı, Çanakkale’de 57’nci Alay’a Saygı Yürüyüşü’ne katıldı.

57’inci Alay, Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı olan Anzak çıkarmasını durdurmak için 15 Nisan 1915 sabahı harekete geçen ve mevcudunun büyük kısmı çatışmalarda ölen alaydı. Kılıçdaroğlu alayın yürüyüşe geçtiği parkuru yüzlerce kişiyle birlikte yürüdü.

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Kılıçdaroğlu, 57’inci Alay’a saygı yürüyüşünün başında, bunu hatırlatarak “Onları rahmetle anıyoruz. Onlar bize güzel bir Türkiye’yi emanet ettiler. Bu güzel Türkiye’de hepimiz adalet içinde beraber yaşamalıyız. Bu güzel Türkiye’de hepimiz birlikte, huzur içinde yaşamalıyız” dedi.

Adalet Kurultayı Çanakkale’de dört gün boyunca süren oturumlarla devam edecek.

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