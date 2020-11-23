Kılıçdaroğlu: 3 bin 600 ek gösterge çıkarsa en az 100 bin öğretmen emekli olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 bin 600 ek gösterge çıkacak diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen olduğuna dikkat çekti. CHP lideri, 3 bin 600 ek göstergenin çıkması halinde en az 100 bin öğretmenin emekli olacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iki ayrı videokonferans toplantısı düzenleyen CHP lideri ilk olarak 19 farklı ilde görev yapan öğretmenlerle daha sonra da atanamayan öğretmenlerle görüştü.

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Öğretmenlerin sözü verilen 3600 ek göstergeyi aldıktan sonra emekli olmayı istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, çalışırken alınan ücret ile emekli olunduktan sonra alınan ücretin yüzde 50 azaldığını vurguladı.

CHP lideri şöyle devam etti: “Milli Eğitim Bakanlığı eğer imkanı olsa zaten 60 bin kişi de 70 bin kişi de derhal kadrolu öğretmen alır. O zaman soru şu; Milli Eğitim Bakanlığının önündeki engel nerede? Milli Eğitim Bakanlığının önündeki engel Hazine ve Maliye Bakanlığı, çünkü kadrolar oradan tahsis ediliyor. Kadrolar tahsis edildikten sonra ilgili bakanlıklar bu kadroları kullanabiliyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı mali olarak çok zor durumda olduğu için bu kadroları vermiyor. Daha düşük ücretlerle ücretli öğretmen veya sözleşmeli öğretmen gibi normalde bir okulda olmaması gereken aynı dersi veren öğretmenler arasında farklı ücret, farklı standart olmaması lazım.”

‘Tasarruf olsun diye atama yapmıyorlar’

Eğitimin Türkiye’nin beş temel sorunundan biri olduğunu belirterek 60 bin kişilik kadroya öğretmen atanacağının söylendiğini ancak salgın nedeniyle atamanın yapılamayacağının açıklandığını hatırlatan CHP lideri şöyle devam etti: “Yani okullar kapalı şimdi, öğretmenlerin atamasını yaparsak okula gitmedikleri halde bunlar aylık alacaklar. Dolayısıyla tasarruf olsun diye bu atamalar şimdilik yapılmıyor.”

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“Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitimden tasarruf olmaz. Çünkü çocuktan tasarruf olmaz” diyen Kılıçdaroğlu, devletin Sayıştay’ın belirlediği 138 bin öğretmen açığını rahatlıkla giderebileceğini aktardı.

Ayrı meslek kanunu olsun

Köy okullarının yeniden açılması, öğretmenin toplumun bütün dokularına hitap etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“CHP olarak öğretmenlerle ilgili şöyle bir düşüncemiz var. Onu da atama bekleyen öğretmenler olarak sizin bilginize sunayım. Şimdi öğretmenlik Devlet Memurları Kanunu içinde yer alıyor. ‘Öğretmen’ diye değil, ‘devlet memuru’ sayılıyor öğretmenler. Hakimler ve savcıların nasıl ayrı bir yasası varsa öğretmenler için de ayrı bir meslek kanununun olması lazım. Öğretmenlik mesleğini klasik devlet memurluğundan ayırmamız lazım. Çünkü öğretmen sürekli olarak kendisini bilgi olarak beslemek zorunda.”

‘Mülakat kaldırılmalı’

Sözlü sınavın şu aşamada yapılmasının nedeninin güvenlik soruşturması olduğunu aktaran CHP lideri mülakatın kaldırılması gerektiğini anlattı:

“Yazılıda elenemiyorsunuz ama sözlü sınavda böylece elenebiliyorsunuz. Artı torpil, ‘başarılı olana düşük puan verelim sözlüde ve böylece kaybetsin’ diye. Normali şudur, mülakatın tümüyle kaldırılması lazım. Dolayısıyla zaten bir sınav yapılıyor, KPSS… zaten o sınavda insanlar çalışıyor, emek harcıyor, aylarını günlerini veriyorlar. Dolayısıyla sınavı kazanan her öğretmen rahatlıkla atanabilir.

‘Atama bekleyen öğretmenlerin atamasını yapmazsanız bizden oy beklemeyin.’ Bu politik olarak sizin elinizi çok güçlü kılar. Çünkü siz aslında çok güçlüsünüz ama gücünüzün farkında değilsiniz. Bir araya gelip bir potansiyel güç olduğunuzu ortaya koyduğunuzda bütün siyasi partiler sizi dinleyecektir, emin olun.”