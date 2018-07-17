Kılıçdaroğlu: 250 kişinin kanı Erdoğan’ın yakasında, seçim meşru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu darbe girişimi için, “250 kişinin kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakasındadır” derken 16 Nisan referandumunun ve 24 Haziran seçimlerinin meşru olmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

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“Aramızda Enis Berberoğlu’nun olması gerekiyordu. Enis Berberoğlu’nun tutukluluğu yargının iflasını gösteriyor. Derhal oturup karar almaları ve Berberoğlu’nu serbest bırakmaları gerekiyor.

Eren Erdem’in yazdığı kitapların tamamı FETÖ’nün ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmıştır. Sanıyorlar ki baskı kurdukça, milletvekillerini hapse attıkça, tazminat davaları açınca biz geri adım atacağız. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmayız.

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Çorlu’daki tren kazası raporunu kamuoyuyla paylaşacağız.

ODTÜ’nün bir geleneği vardır. Mezun olanların ellerinde vermek istedikleri mesajlar vardır. Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biridir. ODTÜ’de öğrenci olmak ayrıcalıktır. Taşıdıkları pankartlarda hakaret yoktur, zeka vardır. O pankartların farkına varmak için de zeki olmak gerekir. Zeki değilsen ben ne yapayım? ODTÜ’lüler hiçbir zaman reis, başkan gibi laflar kullanmazlar. ODTÜ’nün özelliği Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olmasıdır.

Benim Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştiriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim Twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak!

MİT eğer ‘Ben Adil Öksüz’ün kim olduğunu 15 Temmuz’a kadar bilmiyordum’ diyorsa, o teşkilat derhal kapatılmalı. Kim bu Adil Öksüz? 15 Temmuz akşamı Adil Öksüz diğerleriyle birlikte gözaltına alındı. Öksüz’ün imam olduğu sekiz yıldan beri biliniyor! Nereden öğreniyoruz, savcıların iddianamelerinden öğreniyoruz. Sarayın 15 Temmuz’unun ne kadar karanlık olduğunu herkesin bilmesini isterim. Ortalık toz duman, bir başbakanlık müşaviri o gece karakola gidip Adil Öksüz ile görüşüyor. Kimsin sen yahu?

TBMM’de araştırma komusyonu kuralım dedik. Meydanlarda kutlama yapıyorlar, 250 kişinin kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakasındadır. Bir numaralı darbeci sensin kardeşim, sensin. Neden Hulusi Akar ve Hakan Fidan’ın TBMM’ye gelip bilgi vermesine izin vermedin?

Darbeden üç ay önce kod ismi olan biri İzmir’de gidiyor darbe yapacakların tamamının ismini savcıya veriyor. Bekliyorlar darbe yapılsın diye; karşı darbe yapalım! 5 binin üzerinde üniversite hocası kapının önüne konuldu. Gazeteciler, milletvekilleri, karikatüristler hapse atıldı.

Adalet öldü Türkiye’de. Askeri öğrenciler yedi kez müebbete mahkum edildiler. Parayı bastıran çıktı, siyasi gücü olan çıktı. Askeri öğrencilerin ne parası vardı, ne siyasi gücü vardı ve onlar içerde. Siyasi gücü olanlar, parayı bastıranlar çıktı. Dolayısıyla bugün geldiğimiz geldiği noktayı da anlatırsak FETÖ’nün en önemli isimlerinden birisi Yeni Akit gazetesinde yazıyor.

‘FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı saraydadır.

Yetki verilmeyen alanda bile düzenleme yaptılar. hukukun ve anayasanın askıya alındığı bir süreçte referanduma gidildi. Mücadelemizi yaptık. YSK görevini yapmadı. Her darbe kendi hukukunu yaratır. 60, 70, 80 darbelerinde bu vardır. Biz CHP olarak hep ‘Türkiye darbe hukukundan arındırılmalıdır’ dedik. Bugün 20 Temmuz sonrası da darbe hukuku oluşturuldu.

Bu seçim, bu referandum tarihe mühürsüz seçim olarak girdi. Herkesin böyle bilmesi lazım. Bir yolsuzluk YSK tarafından onaylandı ve meşru olmayan bir zeminde anayasa değişiklikleri gerçekleştirildi. Ne Anayasa değişikliği referandumu, ne de bu seçimler asla ve asla meşru değildir! Sandık tek başına demokrasinin gerekçesi değildir. 82 Anayasası meşru muydu? Sizin yaptığınız seçim de meşru bir seçim değil. Eşit koşullarda yapılmıyorsa meşru olamaz, olmaz da zaten.

YSK, görevini yapmadı. ‘İçlerinde bir çete vardır’ demiştim, dava açtılar. Sizin çete olduğunuzu yargıda ispat edeceğim; burada olmasa bile yurtdışında ispat edeceğim.

Hangi bakan çıkıp Erdoğan’a itiraz edecek. O saat kapının önüne konulur. Kaddafi dönemi. Saddam dönemi de böyleydi. 20’nci yüzyılda keyfi yönetimlerin adı dikta yönetimidir.”