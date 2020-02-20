Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz HTS kayıtları ve ByLock listesi açıklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesine ait HTS (arama bilgisi) kayıtlarının ve ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kimlerin kullandığına dair listenin açıklanması istedi.

Fotoğraf: DHA

Bir süredir ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasını yönlendiren Kılıçdaroğlu, partisinin geçen haftaki grup toplantısında bu konuya ilişkin 20 madde açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘devleti FETÖ’ye teslim ettiğini’ savunan Kılıçdaroğlu, geçmişteki Milli Güvenlik Kurulu ve Milli İstihbarat Teşkilatı raporlarını gündeme getirmişti.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasına ilişkin şöyle konuştu: “15 Temmuz gecesi siyasi parti liderleri, Meclis başkanı, başbakan, bakanlar, üst düzey yöneticiler, belediye başkanları neredeydi ve kimlerle görüştüler? Neden hain darbe girişimi gecesinin HTS kayıtları açıklanmıyor. HTS kayıtları Erdoğan’ın da MİT’in de elinde… Açıklasınlar.”

215 bin 92 kişilik ByLock listesinin de açıklanması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz başarılı olsaydı ‘kimlerin hangi göreve atanacağının belgelerinin Erdoğan’da olduğunu, o belgeleri de yayımlaması gerektiğini’ söyledi.

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Kılıçdaroğlu geçmiş açıklamalarında pek çok defa 15 Temmuz için ‘kontrollü darbe girişimi’ ifadesini kullanmıştı.